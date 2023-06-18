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Рогозин: 4 "Леопарда" и 27 бронемашин ВСУ потеряли перед позицией российских мотострелков
Такое большое количество бронированной техники смогла поразить всего лишь одна мотострелковая рота ВС РФ
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   На волне прошлогоднего успеха Херсонской и Харьковских операций украинский генералитет планировал повторить нечто подобное на Запорожском направлении. Добавляло уверенности в своих силах и наличие момент до начала украинского контрнаступления зарубежной современной техники в составе ВСУ, такой как немецкие "Леопарды" и американские БМП "Брэдли". И все как-то дружно позабыли, что между прошлыми успехами ВСУ и текущим потенциальным есть "небольшой нюанс": теперь наступать придётся и пришлось на хорошо подготовленные позиции над укреплением которых работали много месяцев военные инженеры и соответствующие бригады. Плюс ко всему российский военпром раскрутил свой маховик, кратно нарастив производство всей необходимой номенклатуры боеприпасов, вооружений и иных военных средств. А за счёт мобилизованных бойцов ВС РФ выровняли количественный показатель против ВСУ. И что в остатке?

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   А по факту силы украинских подразделений с сонмом зарубежной техники споткнулись об хорошо защищённую защитную структуру с пристреленными позициями и высоким моральным духом всех бойцов ВС РФ. И как оказалось военная продукция Krauss-Maffei Wegmann и BAE Systems горит ни чуть не хуже чем аналогичные советские танки старых поколений, а то и даже лучше. 


Поражённый Брэдли на просторах Запорожского ЛБС. Источник фото: телеграм


   В свою очередь не такого хода развития событий ожидали и в Белом доме, ведь успех или неуспех украинской летней компании напрямую бьет по рейтингу Байдена в будущих президентских выборах: проигравших никто не любит, как и тех, кто вкладывает средства американских налогоплательщиков в заведомо проигрышный проект. Кто-кто, а американский избиратель весьма прагматичен: вместо поддержки своего обедневшего населения господин текущий президент вкладывается в заокеанскую страну, которая и от демократии далека, как и от свободы от коррупции. А денег требует "как не в себя". Да и опять же, кадры с горящими Брэдли на фоне берёз - тот ещё "успешный пиар".

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   А тем временем поговорим о ВСУ и его неудавшихся атаках. Так всеми известный Рогозин рассказал, что за время ночного наступления на позиции лишь одной мотострелковой роты украинская армия на подступах к опорному пункту россиян недосчиталась четырёх "Leopard" и 27 бронемашин.

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#всу #вс рф #рогозин
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