По сообщению украинского военнослужащего из десяти машин лишь одна осталась целой и невредимой

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

Украинские военнослужащие потеряли большую часть переданных американской армией боевых машин пехоты Bradley. Бронированные машины в массовом количестве применялись 8 июня в неудачной попытке наступления на Запорожском направлении под Ореховым, сообщает издание AFP, ссылаясь на солдат из подразделений ВСУ, принимавших участие в атаке.

реклама

Как информирует агентство, группа бронетехники, куда входил отряд Брэдли, при сопровождении немецких ОБТ Leopard, входящих структурно в 47-ю бригаду ВСУ, попала под артиллерийский обстрел ВС РФ на юго-восточном направлении в Запорожской области. Именно в тот день бригада из 10-ти машин лишилась шести, которые были поражены силами русских. И от этого общего количества невредимой осталась лишь одна БМП Bradley.





Брэдли ВСУ. Источник фото: riafan.ru





После вопроса о достигнутом успехе в этот день украинский солдат лишь показал пальцами арабскую цифру ноль, тем самым обозначив уровень успеха украинского контрнаступления.

По более раннему сообщению МО РФ указывалось, что ВСУ силами в 1500 человек и 150-ю бронемашинами попытались прорвать оборонительные силы российской армии. Но по итогу атака окончилась потерями в живой силе и технике, где было поражено 30 танков и 11 БМП.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

В мировой сети Интернет уже появились кадры горящих Брэдли и Леопардов.