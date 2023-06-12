Украинские военнослужащие потеряли большую часть переданных американской армией боевых машин пехоты Bradley. Бронированные машины в массовом количестве применялись 8 июня в неудачной попытке наступления на Запорожском направлении под Ореховым, сообщает издание AFP, ссылаясь на солдат из подразделений ВСУ, принимавших участие в атаке.
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Как информирует агентство, группа бронетехники, куда входил отряд Брэдли, при сопровождении немецких ОБТ Leopard, входящих структурно в 47-ю бригаду ВСУ, попала под артиллерийский обстрел ВС РФ на юго-восточном направлении в Запорожской области. Именно в тот день бригада из 10-ти машин лишилась шести, которые были поражены силами русских. И от этого общего количества невредимой осталась лишь одна БМП Bradley.
Брэдли ВСУ. Источник фото: riafan.ru
После вопроса о достигнутом успехе в этот день украинский солдат лишь показал пальцами арабскую цифру ноль, тем самым обозначив уровень успеха украинского контрнаступления.
По более раннему сообщению МО РФ указывалось, что ВСУ силами в 1500 человек и 150-ю бронемашинами попытались прорвать оборонительные силы российской армии. Но по итогу атака окончилась потерями в живой силе и технике, где было поражено 30 танков и 11 БМП.
В мировой сети Интернет уже появились кадры горящих Брэдли и Леопардов.