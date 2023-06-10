Партия все продумала - полетите ночью (c)

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Запорожское направление за последнюю неделю стало самым "пожароопасным". Украинское командование ставит целью прорваться к Токмаку с последующим выходом к побережью мелководного Азовского моря. Но такие планы выполнить непросто.

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В ночь с 9 на 10 июня украинская армия начав с массированного артобстрела Ореховской ЛБС в Запорожской области, сразу же после попыталась проникнуть сквозь оборонительные порядки 291-го гвардейского мотострелкового полка и 70-го мотострелкового полка 58-й армии ВС РФ. Но весь боевой запал сил ВСУ выдохся ещё на подходе к боевым позициям российской армии, по итогу сражения даже не сумев приблизиться к оборонительной линии россиян.





Источник фото: topcor.ru







Так в ходе боёв рядом с Новоандреевкой российская артиллерия вывела из строя три бронированных единицы, ещё четыре бронемашины ВСУ заехали на мины в квадрате малой Токмачки сами. В голове наступающей колонны пострадал танк с противоминным тралом и два БМП американского производства Bradley украинской стороны.

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Ночью украинская атака скорее всего повторится из-за более передового оснащения ночными прицельными приспособлениями украинских бронемашин, но качественного успеха ВСУ это может так и не принести.