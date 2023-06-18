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Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
"Леопард" был выведен из строя 9 июня на Ореховском направлении
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   Российская журналистка Анастасия Кашеварова в личном телеграм-канале показала видеозапись с тепловизора, который запечатлел работу оператора ПТРК "Корнет", метким выстрелом поразившего корпус немецкого Leopard 2. После попадания ракеты германский ОБТ взорвался. Охотником на "немецкую кошку" оказался военнослужащий 22-й бригады ВС РФ с полевым позывным "Север". К слову, для этого бойца поражение бронированной техники стало славной традицией. В одном из боестолкновений он проявил чрезвычайную удачливость и воинский талант, где меткими выстрелами смог сжечь и разрушить до невосстановимого вида аж пять танков, неспособных противостоять убойной силе российского ПТУР. 

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Источник фото: topwar.ru


   А та гусеничная машина, которая попала в опубликованный кадр, была выведена из строя до состояния "мелких атомов" на Ореховском направлении 9 июня.

   Как рассказывал талантливый оператор ПТРК "Север", из-за качественных прицелов, способных "перебить" ночники российской армии, украинское командование отправило колонну ВСУ в ночную атаку. Но в момент приближения техники производства Rheinmetall AG этот ОБТ "всплыл" в прицеле борца с танками, после чего получил попадание управляемого реактивного снаряда. 

   Экипаж украинского танка успел покинуть горящую машину, но не смог далеко уйти из-за огня российских снайперов. 

   Но на этом военная удача российского бойца не закончилась: на следующий день он поразил две американских БМП Bradley. Обескураженные результативностью военнослужащего 22-й бригады ВСУ начали охоту за ним и на рассвете смогли отследить его перемещение и накрыли позицию. На данный момент "Север" с тяжёлым ранением проходит лечение в госпитале.


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   Так же в мировой сети интернет появились фотографии треснувшей брони башни "Леопарда", не выдержавшей попадания российской артиллерии.

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#leopard #птрк корнет
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