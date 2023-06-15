Финские осовремененные Т-55 "засветились" на майских фото, потеснив немецкие БМР Leopard 2R

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Финские военные отправили на Украину бронированные машины разминирования, выполненные на базе немецкого ОБТ Leopard 2R, оставив у себя проверенные экземпляры старого советского танка Т-55.

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Это могло бы показаться чей-то несмешной шуткой, но в действительности в мировой сети Интернет появилась фотография действующих танков модельной линейки Т-55. Причём фотография наисвежайшая, датированная маем 2023 года.

Как известно, танк Т-55" считается очень старым, ведь годы его появления пришлись на конец 50-ых, и большинство таких танков находятся в музеях. Но в Финляндии "отчего-то" не спешат сдавать такие бронированные единицы в утиль, а наоборот, эти гусеничные машины в отличие от более современной версии Leopard 2R, живее всех живых. И на это есть ряд причин. Например, в Суоми такие танки оснащаются колейными минными тралами, сделанными на родине танка.





Т-55 на службе в Финляндии. Источник фото: телеграм-канал "Танкодром"







Конечно, советские танки на сегодняшней финской службе это совсем не та машина из эпохи конца 50-ых годов. Сейчас советский средний танк оснащён актуальными многоканальными прицельными комплексами, на танковую пушку одет термозащитный кожух, а орудийная башня оснащена дымовыми установками. Кроме того повышен уровень бронирования.

А вот немецкие Leopard 2 с колейным тралом КМТ-5М видимо не выдержали конкуренции со старой, но не бесполезной советской машиной, отправившись в качестве проигравшего на Украину, где очутились все шесть единиц.

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К слову, ВСУ уже потеряли в летнем контрнаступлении уже три таких машины.