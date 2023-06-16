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Вертолет Ка-52 за один боевой вылет отразил 18 атак зенитных ракет типа "Стингер"

Такую стойкость против одного из самых современных средств ПЗРК можно назвать феноменальной и настоящим мировым рекордом. Но всё это было бы невозможным представить без защитного комплекса "Витебск"
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   Громким событием, если так можно назвать удивительный случай, произошедший с вертолётом Ка-52 на боевом задании в зоне проведения российской спецоперации, стал вот какой эпизод: российский ударный борт смог справиться с 18-ю выстрелами зенитного комплекса типа "Стингер", отразив все выпущенные против него ракеты. Без ложных слов бравады и патриотизма такие показатели, есть самый настоящий мировой рекорд. О чём скорее всего прознали и военные аналитики российской техники из блока НАТО.

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Ка-52 "Аллигатор". Источник фото: sila-rf.ru


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   "Возмутительная неуязвимость" потомка "Чёрной Акулы" объясняется не какой-то боевой магией или древним заклинанием, а присутствием в составе боевой машины оптико-электронного защитного комплекса "Витебск". Хотя на самом деле этот защитный комплекс мог и не появиться вовсе, но история всё правильно рассудила.

   Путь от простой мысли до полноценного "железа" занял продолжительное время, где воздушные аппараты получили надёжную защиту от зенитных ракет с тепловыми головками самонаведения. А пока что погрузимся в историю.


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Ми-26. Источник фото: rg.ru


   В 2002 году в августе перед посадкой на аэродром Ханкалы в Грозном местные боевики попали ракетой по транспортному вертолёту Ми-26. Число жертв составило 127 человек, это больше чем на АПЛ "Курск". После долгих экспертиз и исследований следствие пришло к выводу, что российский тяжёлый транспортник сбили с помощью отечественного ПЗРК "Игла". Были сделаны соответствующие выводы и среди военных, убедившихся в срочной необходимости заполучить защиту от зенитных ракет, наводящихся по инфракрасному следу от выделяющих тепло деталей техники.


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ПЗРК "Игла". Источник фото: function.mil.ru


   В ходе мозгового штурма российских оружейников было принято решение возвратиться к решению с оптико-электронным противодействием тепловым головкам. Ведь ещё во времена афганской компании на винтокрылые машины Ми-24 добавляли станции оптико-электронных помех СОЭП-В1А. И использование изделия Л-166 положительно сказалось на безопасности вертолётов и не только их. Но работала "Липа" только против ПЗРК первого поколения, а вот против американского "Стингера" она уже справиться не могла.

   Об этом знали и разработчики системы, начав двигаться в сторону создания более надёжной версии, имея за плечами некий стартовый уровень в виде СОЭП.


Стингер на учениях в США. Источник фото: rossaprimavera.ru


   И уже в начале нового тысячелетия в 2004 году новую задумку удалось воплотить в металле. К слову, создать новый комплекс удалось лишь в тесном сотрудничестве нескольких предприятий отечественного ОПК. Но самым главным тут нужно считать предприятие-разработчик НИИ из Зеленограда. Тогда главным конструктором был доктор технических наук профессор Александр Иванович Кобзарь, занимавший должность и гендиректора оборонного завода.

   Но нельзя забывать в какое время было сделано изобретение. Именно на излёте лихих 90-ых завод пытались захватить рейдеры, "прикинувшиеся" местными бизнесменами. Тогда Кобзарь написал соответствующее письмо в "Российскую газету", которая смогла защитить завод от недружественного поглощения деятелей в малиновых пиджаках. 


Кадр из фильма "Жмурки". актёр Сергей Михалков. Источник фото: woman.rambler.ru


    После чего систему оптико-электронной защиты уже без всяких проволочек сделали, завершив успешными испытаниями. Военные заказчики выразили полное удовлетворение изобретением и без долгих разговоров и подковёрных интриг приняли на вооружение российской армии.

   В том числе "Президент-С" (экспортное название) встал на службу не только в ВС РФ, но и отправился путешествовать по миру, где появился на оружейном салоне в Париже на Eurosatory-2010.

   И как штрих к минувшей истории: в том же 2010 году против создателя и главного вдохновителя проекта попытались возбудить уголовное дело. Но оно быстро развалилось, а система защиты уже зажила "отдельной жизнью", получив выход в серию, плотно "слившись" с военной авиацией ВВС РФ.


Один из кадров с Eurosatory-2010. Источник фото: google.com


   Достоверно известно, что к текущему времени все вертолёты, выполняющие боевые задачи в "горячих точках", оснащаются комплексами защиты типа "Витебск".

   Функциональное действие комплекса основано на особой частоте модулированного излучения, работающего в узком диапазоне. Главным источником такого потока служит специальная сапфировая лампа, инсталлированная в шарик. А сам "шар" находится внизу внешней части фюзеляжа вертолета.

   Как только по винтокрылой машине была выпущена ракета из комплекса ПЗРК, система управления воздушного снаряда сбивается с толку, "видя" фантомный образ, заставляющий поверить электронику ракеты, что перед ней истинная цель. После чего "забыв" про настоящий вертолёт, воздушный снаряд летит в пустое место, где и безопасно взрывается.


Вертолет с БКО "Витебск". Источник фото: arms-expo.ru


   Сейчас защита "Витебск" предустановлена на всё семейство ударно-разведывательных вертолетов Ка-52М "Аллигатор". Помимо "ударников", комплексом защиты оснащены некоторые борта Ми-8. В скором времени "Витебск" появится и на Ми-28Н - ночной версии "дневного" ударного вертолёта и на самолёте-штурмовике Су-25.

   По рассекреченным данным известно, что первое боевое крещение "сапфировый обманщик" прошёл 8 октября в Сирии. Тогда в 2016 году Ми-8, выступавший в качестве перевозчика гуманитарной помощи в сирийской Хаме, подвергся атаке из американского "Стингера". Во время запуска зенитной ракеты в дело и вступил "Витебск", обманувший ракету и отправивший последнюю в сторону от винтокрылой машины. Пилоты и сопровождавшие гражданский груз не пострадали, как не получила повреждений и сама транспортная машина.

   Жаль что до настоящего триумфа российского "Витебска" на СВО не дожил создатель и идейный вдохновитель защитного комплекса Александр Иванович Кобзарь. Он скончался на 82-ом году жизни в 2022 году в его самом начале.

   Между тем согласно разведывательным данным, именно благодаря огню из ударных вертолётов противотанковой ракетой "Вихрь" выведено из строя большинство тяжело бронированной западной техники, "бережно" переданной украинской армии самым "миролюбивым" военно-политическим альянсом НАТО для успешного "контрнаступа".

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