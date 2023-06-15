Но уже сейчас противотанковые ракеты "Вихрь" внесли весомый вклад в разгром украинских штурмовых групп считает издание

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Российские военные захватили немецкий ОБТ Leopard 2A6. Прямо сейчас это одна из самых последних и "навороченных" версий немецкого танка. Потеря такой тяжело бронированной машины сулит двойную неприятность для украинской армии:

У ВСУ дефицит современных танков, в этом случае потеря одной единицы уже существенный ущерб наступательному потенциалу в грядущем контрнаступлении.

Поражение современного танка ещё до того как он вступил в непосредственный боевой контакт с российскими силами не тот вариант, который в качестве рекламы достижений своей оборонной промышленности хотела бы видеть Германия.

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Источник фото: rg.ru







А вот для России немецкий "Леопард" в качестве трофея - это много-много плюсов. Это видимое ослабление механизированных бригад ВСУ. Конфликт между западными союзниками Украины. Да и стоит учитывать, что захват немецкой гусеничной машины отличный шанс для российского ОПК немного "поизучать" как развивалась инженерная мысль представителей одной из ведущих танкостроительной держав современности.

И как утверждает издание Military Watch Magazine, Leopard 2 поможет российским оружейникам создать новейшие средства поражения тяжело бронированных единиц. Но и сейчас, смотря на результаты текущего украинского "контрнаступа", прекрасно видно, что у ВС РФ весьма обширный противотанковый арсенал.

Взять хотя бы антитанковые ракеты "Вихрь", которые используют ударные винтокрылые машины Ка-52. Именно эти управляемые боеприпасы по мнению издания вывели из строя большинство бронированных единиц ВСУ.

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О том, чем может "пригодиться" немецкий танк русским, сообщила и федеральная газета из Германии Bild.