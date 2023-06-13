В районе ЛБС рядом с Авдеевкой российским военнослужащим сдалось в плен подразделение ВСУ вместе с боевой техникой. Добровольно сложить оружие решили члены двух БМП.
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Из десяти украинских военных двое оказались тяжелоранеными.
Известно, что в районе Авдеевки с украинской стороны действует 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Взводный командир одного из её подразделений установил связь с российской стороной ради спасения жизни своих солдат. В ходе недавних боёв украинские военные под командованием этого офицера получили ранения, но командование ВСУ отказалось эвакуировать их в тыл для оказания медпомощи.
Источник фото: interfax.ru
После обсуждения деталей украинская сторона получила так называемый гуманитарный коридор по которому сдающийся в плен взвод должен был проехать в составе бойцов и двух БМП-1 в расположение российской стороны.
После перехода линии ЛБС российские медики оказывают помощь украинским раненым.
Авдеевка находится очень близко от ДНР. До начала боевых действий тут жило не менее 30 тыс. человек. После 2014 кода небольшой пригород превратился в мощный укрепрайон.
Пока рядом с Авдеевкой сдаются украинские пленные, в британском парламенте пообещали "большую атаку" ВСУ в ближайшие дни на Донбасс.