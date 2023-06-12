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Медведев в День России опубликовал коллаж с киевским майданом независимости с российским флагом
Под картинкой опубликована соответствующая подпись: скоро это будет площадь России
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   Дмитрий Медведев, занимающий должность зампреда Совбеза РФ, своеобразно поздравил Россию (или может быть "до кучи" ещё и Украину) с Днём России.

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   Во вторник 12 июня в личном телеграм-канале Дмитрий Анатольевич опубликовал необычное поздравление с Днём России. 

   Необычность же заключалась в том, что на фотографии киевской площади "Майдан незалежности" вместо украинского флага гордо реял российский государственный триколор.

   И словно этого оказалось мало, Медведев сделал подпись: "Майдан незалежности. Скоро - площадь России".


Источник фото: телеграм-канал Дмитрия Медведева


   Информация для справки: Майдан Независимости - это центральная площадь украинской столицы, которая у большинства населения России и не только её, плотно ассоциируется с переворотом 2014 года, когда законно избранная власть незаконно поменялась.

   В то время помощница госсекретаря США Виктория Нуланд открыто заявила, что для смены текущей украинской власти Америка "инвестировала" около 5 млрд. долларов. 

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   К слову, Дмитрий Анатольевич ну упускает любого случая подразнить государства Запада и западных стран-партнёров, в том числе и Украину.

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#медведев
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