Горение шин продолжается уже не меньше 7 суток

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Одна из самых больших свалок Земли, территориально расположенная в Кувейте, горит сильно так, что её пламя и ореолы видны даже из ближнего космоса. К настоящему моменту процессы неконтролируемого горения охватили площадь в 25 тысяч квадратных метров мусорных завалов.

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Данная свалка стала результатом целенаправленного транспортирования и накопления автомобильных покрышек в одном месте на протяжении долгих 30-ти лет.

Масштабное экологическое бедствие длится не менее чем семь дней.





Источник фото: oilcapital.ru





Пожар "благоприятствует" выбросу в земную атмосферу многих тонн токсичных канцерогенных химикатов, среди которых наиболее известны бензол, ксилол, этилен и ацетон. И с каждым часом таких всплесков-выбросов больше.

Такой процесс неконтролируемого горения стал самым масштабным начиная с 2012 года. Пожар 10-летней давности спасательные бригады пожарников пытались потушить на протяжении не менее месяца прежде чем свалка шин была потушена.

Данный пожар поднял тему экологии опять на первый план, когда призывы экоактивистов Европы лишать жизни коров для достижения нулевых выбросов вместо того, чтобы заняться переработкой автомобильных отходов, кажутся сущей нелепицей.

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