В текущий момент времени силы ВСУ не останавливаюсь, продолжают свой натиск на российские оборонительные позиции на Запорожском векторе атаки. Но назвать успешными действия украинской армии нельзя: об этом рассказал в своём авторском телеграм-канале военкор Александр Сладков.
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По мнению военного журналиста, украинские военнослужащие наступают волнами, во что бы то ни стало пытаясь пробиться сквозь первую линию оборону ВС РФ. Для этого не жалеют ни драгоценные западные танки ни иную бронированную технику западного производства. Но связка, состоящая из российской авиации, артиллерии и пехотных подразделений МО РФ, поражают военные цели на поле боя. Где после горячей фазы сражений остаётся догорать поверженная "броня". В таких случаях оставшиеся относительно целыми боевые единицы ВСУ отходят в ближний тыл, "закидывая" свежий боекомплект в танк\БМП\БТР\САУ, подспудно сажая на поверхность боевых машин пехотные подразделения и повторно проводят атаку.
Источник фото: gazeta.ru
По результату непрерывных ударов ВСУ удалось захватить выносную позицию боевого охранения. Но как считает Сладков, захватить, не равнозначно удержать - потому что по захваченным позициям открывается ураганный огонь.
Сладков так же процитировал разведчика 42-й дивизии, назвавшего потери ВСУ "Адскими".
Приходят сообщения, что средствами объективного контроля рядом с Ореховым в Запорожской области обнаружены немецкие танки Leopard 2A4.