А на деле идет разведка боем на разных участках силами взводов

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В текущий момент времени силы ВСУ не останавливаюсь, продолжают свой натиск на российские оборонительные позиции на Запорожском векторе атаки. Но назвать успешными действия украинской армии нельзя: об этом рассказал в своём авторском телеграм-канале военкор Александр Сладков.

реклама

По мнению военного журналиста, украинские военнослужащие наступают волнами, во что бы то ни стало пытаясь пробиться сквозь первую линию оборону ВС РФ. Для этого не жалеют ни драгоценные западные танки ни иную бронированную технику западного производства. Но связка, состоящая из российской авиации, артиллерии и пехотных подразделений МО РФ, поражают военные цели на поле боя. Где после горячей фазы сражений остаётся догорать поверженная "броня". В таких случаях оставшиеся относительно целыми боевые единицы ВСУ отходят в ближний тыл, "закидывая" свежий боекомплект в танк\БМП\БТР\САУ, подспудно сажая на поверхность боевых машин пехотные подразделения и повторно проводят атаку.





Источник фото: gazeta.ru





По результату непрерывных ударов ВСУ удалось захватить выносную позицию боевого охранения. Но как считает Сладков, захватить, не равнозначно удержать - потому что по захваченным позициям открывается ураганный огонь.

Сладков так же процитировал разведчика 42-й дивизии, назвавшего потери ВСУ "Адскими".

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Приходят сообщения, что средствами объективного контроля рядом с Ореховым в Запорожской области обнаружены немецкие танки Leopard 2A4.