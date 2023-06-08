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Сладков: ВСУ атакуют второй день волнами, потери у них адские
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   В текущий момент времени силы ВСУ не останавливаюсь, продолжают свой натиск на российские оборонительные позиции на Запорожском векторе атаки. Но назвать успешными действия украинской армии нельзя: об этом рассказал в своём авторском телеграм-канале военкор Александр Сладков.

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   По мнению военного журналиста, украинские военнослужащие наступают волнами, во что бы то ни стало пытаясь пробиться сквозь первую линию оборону ВС РФ. Для этого не жалеют ни драгоценные западные танки ни иную бронированную технику западного производства. Но связка, состоящая из российской авиации, артиллерии и пехотных подразделений МО РФ, поражают военные цели на поле боя. Где после горячей фазы сражений остаётся догорать поверженная "броня". В таких случаях оставшиеся относительно целыми боевые единицы ВСУ отходят в ближний тыл, "закидывая" свежий боекомплект в танк\БМП\БТР\САУ, подспудно сажая на поверхность боевых машин пехотные подразделения и повторно проводят атаку.


Источник фото: gazeta.ru


   По результату непрерывных ударов ВСУ удалось захватить выносную позицию боевого охранения. Но как считает Сладков, захватить, не равнозначно удержать - потому что по захваченным позициям открывается ураганный огонь.

   Сладков так же процитировал разведчика 42-й дивизии, назвавшего потери ВСУ "Адскими".

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   Приходят сообщения, что средствами объективного контроля рядом с Ореховым в Запорожской области обнаружены немецкие танки Leopard 2A4.

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#украинское контрнаступление
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Всякое может быть )))
Как Linux не оставил и малейшего шанса на победу Windows в одном сравнительном тестировании
DonCarleone
14:13
так всу сами друг друга обстреливают, у РФ кончились ракеты и бомбы в прошлом году
В Киеве рассказали о ракетном голоде армии РФ и уверяют, что у русских скоро закончатся Герани
WOLF PACIFIER
14:12
То было объективное мнение из долговой ямы под названием "весь свит з нами".
Россия стала самым быстрорастущим партнером Китая
San Sanich
14:11
Ключевое слово ПОЛУЧИТ. Их сейчас нет, а они нужны. При этом цикл производства одного комплекта комплекса ПВО не 2 дня. Там это может затянуться на месяцы + доставка через третьи страны.
Старший офицер ВСУ: украинская армия получит десятки батарей западных систем ПВО, таких как Patriot
kitava
14:09
Ой простите когда Сладков пишет про какие-то проблемы у ВС РФ то сразу он правильный человек и свой. Когда Сладков написал про тяжёлые потери у ВСУ с отсутствием результата так сразу кто такой Сладков...
Сладков: ВСУ атакуют второй день волнами, потери у них адские
хахахер
14:08
50 стран планеты там,третья мировая идёт щас
В Киеве рассказали о ракетном голоде армии РФ и уверяют, что у русских скоро закончатся Герани
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