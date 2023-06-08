Одна из таких атак оставила на поле боя четыре единицы ББМ украинской принадлежности

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Последние дни отметились для украинских военнослужащих частыми попытками наступления на Южно-Донецком направлении. Но по "классике" атакующие действия для наступающей стороны превращаются в большой урон для бойцов и боевой техники.

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Прямыми доказательствами вышеприведенных слов можно считать видеодоказательства, предоставленные экипажами боевой авиации, в том числе боевой работы ударных вертолётов Ка-52. Где помимо винтокрылых машин самое активное участие "на подмоге" принимали фронтовая авиация, барражирующие боеприпасы и полевая артиллерия.





Источник фото: rt.ru





По кадрам можно увидеть как лётчики "Аллигатора" охотятся за тяжелой бронетехникой ВСУ. В описании видео рассказывается, что место действия "где-то" в районе Южно-Донецкого направления.

Как только пилоты ударных вертолётов ВКС РФ обнаружили позиционные районы САУ и прикрывающие "броню" пехотные подразделения ВСУ, по скоплению солдат и бронетехники был нанесён удар управляемым вооружением. По результатам атаки на поле боя остались 4 бронированных машины.

О том что украинское контрнаступление происходит не только лишь в одном месте, свидетельствуют неудачные попытки проткнуть российскую оборону и в других местах: например в районе Бахмута, где за одни только сутки было предпринято до 8-и попыток продвинуться дальше. В одной из таких атак были выведены из строя так называемые колёсные танки французского производства AMX-10.





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