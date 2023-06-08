В мировой сети Интернет появились кадры наблюдения с воздуха рядом с городов Орехов Запорожской области. Как раз вчера здесь украинская армия попыталась в ходе массированной атаки проткнуть российскую линию обороны.
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Но попытка так и осталась попыткой: все неудачные атаки были отражены. ВСУ отошли на исходные позиции, оставив на поле боя повреждённую и уничтоженную технику. Всего по общему подсчёту брошены оказались десятки неисправных и поражённых танков и различных бронированных единиц машин.
Отечественное оборонное ведомство рассказало о восьми поражённых ОБТ Leopard 2A4 немецкого производства
Источник фото: topcor.ru
Правда по версии ряда российских телеграм-каналов эти сведения нельзя считать на 100% достоверными.
Но что точно можно утверждать, так это наличие немецкого бронированного кулака, задействованного для прорыва оборонительных укреплений ВС РФ. По фотографиям относительно чётко различимы, в том числе и БМП М2 Bradley американского производства.
И тут удивляться совсем не стоит: для преодоления минных заграждений и полей украинцы вынуждены выстраивать свою технику в тонкий клин, после чего медленно движущуюся техника становится прекрасной мишенью для российской артиллерии и не только её.