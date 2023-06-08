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Опубликованы первые кадры появления танков "Леопард 2" и БМП "Брэдли" на поле боя под Ореховым
По версии МО РФ российские силы уничтожили до 8 единиц немецкого ОБТ Leopard 2A4
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   В мировой сети Интернет появились кадры наблюдения с воздуха рядом с городов Орехов Запорожской области. Как раз вчера здесь украинская армия попыталась в ходе массированной атаки проткнуть российскую линию обороны.

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   Но попытка так и осталась попыткой: все неудачные атаки были отражены. ВСУ отошли на исходные позиции, оставив на поле боя повреждённую и уничтоженную технику. Всего по общему подсчёту брошены оказались десятки неисправных и поражённых танков и различных бронированных единиц машин.

   Отечественное оборонное ведомство рассказало о восьми поражённых ОБТ Leopard 2A4 немецкого производства 


Источник фото: topcor.ru


 Правда по версии ряда российских телеграм-каналов эти сведения нельзя считать на 100% достоверными.

   Но что точно можно утверждать, так это наличие немецкого бронированного кулака, задействованного для прорыва оборонительных укреплений ВС РФ. По фотографиям относительно чётко различимы, в том числе и БМП М2 Bradley американского производства.

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   И тут удивляться совсем не стоит: для преодоления минных заграждений и полей украинцы вынуждены выстраивать свою технику в тонкий клин, после чего медленно движущуюся техника становится прекрасной мишенью для российской артиллерии и не только её.

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#leopard 2 #leopard 2a4 #bradley
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