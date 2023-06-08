"Операторами", посадившими технику противника при попытке продвинуться в глубь страны оказались военнослужащие Пограничной службы ФСБ России по Курской области

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Военнослужащие Погранслужбы ФСБ РФ по Курской области на территории Суджанского района принудительно посадили БПЛА, пересекший государственную границу со стороны Украины. Об удачном перехвате дрона украинской армии в личном телеграм-канале рассказал глава региона Роман Старовойт.

реклама

Как прокомментировал данную новость губернатор приграничной области, российские силовики используя средства радиоэлектронной борьбы в рамках протокола осуществили "пленение" беспилотного аппарата. Чуть позже выложив и фотографии нарушителя госграницы.





Перехваченный Лелека-100. Источник фото: телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта





Недобросовестным "путешественником" оказался БПЛА украинской разработки "Лелека-100". Именно такой же дрон, только непосредственно в зоне проведения СВО с помощью так называемой дронобойки и меткого пулемётного огня с земли был поражён в мае.

Так же известно, что согласно данным, озвученным украинской стороной, на территории восточноевропейской республики подготовлено тысячи операторов БПЛА и произведены тысячи беспилотников разведывательного и ударного типов.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Между тем операторы российского спецназа в битве за Новую Таволжанку захватили сверхсекретный малоразмерный дрон британского производства PD-100 Black Hornet Nano.