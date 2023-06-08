Военнослужащие Погранслужбы ФСБ РФ по Курской области на территории Суджанского района принудительно посадили БПЛА, пересекший государственную границу со стороны Украины. Об удачном перехвате дрона украинской армии в личном телеграм-канале рассказал глава региона Роман Старовойт.
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Как прокомментировал данную новость губернатор приграничной области, российские силовики используя средства радиоэлектронной борьбы в рамках протокола осуществили "пленение" беспилотного аппарата. Чуть позже выложив и фотографии нарушителя госграницы.
Перехваченный Лелека-100. Источник фото: телеграм-канал губернатора Курской области Романа Старовойта
Недобросовестным "путешественником" оказался БПЛА украинской разработки "Лелека-100". Именно такой же дрон, только непосредственно в зоне проведения СВО с помощью так называемой дронобойки и меткого пулемётного огня с земли был поражён в мае.
Так же известно, что согласно данным, озвученным украинской стороной, на территории восточноевропейской республики подготовлено тысячи операторов БПЛА и произведены тысячи беспилотников разведывательного и ударного типов.
Между тем операторы российского спецназа в битве за Новую Таволжанку захватили сверхсекретный малоразмерный дрон британского производства PD-100 Black Hornet Nano.