Дрон ВСУ пытался обнаружить стоянку боевой авиации ВКС РФ в зоне проведения СВО

Бойцы Западного военного округа поразили украинские БПЛА из личного оружия, сообщают журналисты из РИА Новости.

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Один из командиров охранного взвода с полевым позывным "Леопольд" обнаружил разведывательный дрон "Лелека-100", движущийся прямым курсом к месту стоянки вертолётов. Данный конкретный беспилотник пытался разведать точку скопления авиационных сил ВКС РФ. По линии связи он отдал разрешение на перехват "с земли" двум своим подчинённым.





Источник фото: официальный телеграм-канал Министерства обороны России





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Боец Максим попросил сослуживца взять на прицел обнаруженный на сверхмалой высоте воздушный аппарат антидронного ружья. После того как облучённый электронным устройством дрон замедлился, рядовой открыл огонь из пулемета Калашникова. БПЛА перешел в режим падения. Поверженный дрон оказался без боевой части. Сразу же удостоверившись в безопасности начинки летательного аппарата, подоспевшие бойцы отключили АКБ и камеру устройства, дабы предотвратить потенциальную передачу координат противнику из ВСУ. После чего деактивированный дрон был забран с места "жёсткой посадки".