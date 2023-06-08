Бывший президент Украины Пётр Порошенко "пообещал" украинское контрнаступление в ближайшие часы. Такой информацией он поделился с итальянским изданием Corriere della Sera.
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Прокомментировал Пётр Алексеевич и разрушение Каховской ГЭС, увязав последнее с украинским "контрнаступом", заявив, что техногенное ЧП не станет мешать атаке ВСУ. И как бы обыгрывая свою цитату "про несколько часов до часа Х", экс-президент посматривая на циферблат своих часов сказал, что наступление начнётся не через дни, а через часы.
Источник фото: bloknot.ru
К слову, к роли "Кассандры" бывшему украинскому лидеру не привыкать: всего лишь пару дней назад Порошенко опять обещал украинский "контрнаступ" через пару часов.
Но хватит иронии: действительно, несколько механизированных колон украинской бронетехники предпринимали попытки наступления на Запорожском наступлении. Правда все эти попытки завершились если не сказать разгромом, то потерей ценной западной техники наверняка. Причём больше десятка танков и бронемашин.
И словно подыгрывая официальному Киеву, швейцарская республика впервые за 200 лет решила опосредствованно поучаствовать в украинском конфликте, сняв запрет на реэкспорт оружия своего производства.