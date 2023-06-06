Немецкий Leopard 2A6, принадлежащий сухопутным войскам Португалии в результате возгорания во время транспортировки на трале получил урон. Со слов местной прессы, в прошедшую субботу тяжёлую технику транспортировали в населённый пункт Пезу-да-Регуа для праздничных мероприятий, запланированных на 10 июня.
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Во время движения у четырехосного полуприцепа вспыхнуло колесо. Спустя непродолжительный промежуток времени горели уже все колёса. Вставшее транспортное средство создало затор из легковых автомобилей и автобусов на много километров.
Источник фото: Rg.ru
Как только португальские военные отбуксировали повреждённый тягач в безопасное место, они попытались справиться с неконтролируемым процессом горения самостоятельно. Но пожаротушительные работы оказались неудовлетворительными. Пришлось вызывать гражданских пожарных. И уже по результатам приезда трёх расчётов пожарников транспорт и танк удалось покрыть негорючей пеной.
62-тонная махина в результате осмотра всё-таки получила урон. Пострадала ходовая часть: выгорели резиновые бандажи на опорных катках и часть бортового экрана. Ущерб не катастрофический, но День Португалии этот танк встретит в ремонте.
Именно такая версия танка португальскими вооружёнными силами передана ВСУ.
В ходе ежедневной сводки МО РФ заявлено, что российская армия уничтожила 8 единиц немецких Леопардов во время попытки украинского контрнаступления 5-6 июня.