Кроме немецких тяжело бронированных машин были выведены из строя 109 броневиков и БТР, в том числе колёсные танки АМХ-10 производства Франции

В своей каждодневной сводке с полей проведения российской спецоперации на Украине отечественное МО рассказало о потерях со стороны ВСУ.

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В первый день новой недели украинские военнослужащие попытались провести повторное контрнаступление на российские позиции в районе Времевского выступа на Южнодонецком направлении. Атаку начали сводные подразделения ВСУ, состоящие из частей 23-й и 31-й механизированных бригад в направлении сёл Новодаровка и Левадное. К объединённому подразделению подключилась и свежесозданная бригада украинской армии.

Давление началось в квадратах совхоза "Октябрьский" и села Новодонецкое. Тут уже действовала часть сил 37-й бригады морской пехоты с группой военных из 68-й горной егерской бригады ВСУ.





Источник фото: rg.ru





Для отражения попыток контратаковать украинской армии были задействованы комплексные силы ВКС РФ в составе оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации. К отражению так же подключились группа различной артиллерии и ракетных войск вместе с РЗСО ТОС-1А.

Общими усилиями всей наличествующей армейской группировки сил ВС РФ продвижение украинской армии было прекращено.

Со стороны ВСУ потери в тяжелой технике составили до 28 танков, в том числе 8 немецких ОБТ Leopard и 3 так называемых колесных танка АМХ-10 из Франции. Общие же потери по боевым машинам среди наступавших украинских механизированных подразделений составили до 109 штук.

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Так же в отечественном оборонном ведомстве показали боевую работу российских боевых вертолётов по украинским танкам и бронированным машинам, участвовавшим в попытках контрнаступления.