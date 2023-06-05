Форсировав водную преграду, украинские диверсанты закрепились в трёх домах, но были окружены силами ВС РФ

Украинские отряды ДРГ, выбравшие в качестве атаки российское село Новая Таволжанка в Белгородской области, использовали в качестве единиц проникновения плавсредства.

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По сообщению отечественных анонимных каналов, 4 июня в 15:00 по Московскому времени диверсанты с использованием трёх плавсредств форсировали реку Северский Донец и высадили десант рядом с улицей Песчаная. 20 бойцов ДРГ проникли в три близстоящих дома, где попали в ловушку, потеряв в боях с ВС РФ часть диверсионной группы, после чего отступили.





Источник фото: kommersant.ru





Чуть позже в Белгородском районе в малом населённом пункте Крутой Лог российские силовики провели задержание подростка, осуществлявшего фотофиксацию позиций российских военнослужащих с последующей передачей украинской стороне. Корректировщиком оказался несовершеннолетний Дмитрий, передававший данные ВСУ посредством мессенджера.

Все действия украинской стороны, проводимые в приграничных районах Белгородской области, направлены на осуществление информационных задач и отвлечения российского генералитета от ЛБС на Донбассе и южном направлениях, в попытках вынудить перебросить личный состав и технику с мест боестолкновений в район "старой России".

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А тем временем Евгений Пригожин пообещал отомстить за погибших жителей российского приграничья.