Но для начала пожелавший увидеть присутствие отечественного генералитета на территории Белгородчины

Куратор ЧВК "Вагнер" не остался в стороне из-за ситуации в Белгородской области и ещё раз подверг критике отечественное оборонное ведомство.

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В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ есть человеческие потери среди мирного населения приграничных районов Белгородчины. Такая ситуация не оставила равнодушным административного руководителя "музыкального ансамбля имени Вагнера", пообещавшего отомстить за павших.





Источник фото: vnnews.ru







Пригожин так же задался вопросом, зачем его отряд штурмовал Бахмут, переименованный после в Артёмовск? Почему есть жертвы среди гражданского населения Белгородской области, так называемой части "Большой России"? Бизнесмена возмутило отсутствие в приграничной области отечественных генералов, которые должны объясниться перед русским народом по поводу неоднозначной текущей ситуации.

Это не первый эпизод критики со стороны политика в адрес руководящего состава Министерства обороны РФ и Генштаба за ошибки в планировании и проведении СВО.

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Совсем недавно Пригожин высказался и по поводу конфликта между руководством Ахмата и ЧВК "Вагнер", заявивший о прекращении всяческого недопонимания и противоречий между двумя отечественными организациями.