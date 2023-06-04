Лидеры организаций пообщались по телефону и разрешили возникшие противоречия

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Административный руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказался по поводу конфликта с руководством Чечни и старшими офицерами спецназа "Ахмат".

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"Запалом" для конфликта между обеими сторонами послужил якобы упрёк Пригожина в слабой боеспособности чеченских бойцов. После чего начался вал взаимных претензий. В том числе и посредством масс-медиа.

Куратор "музыкального ансамбля имени Вагнера" совершил "созвон" с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. После чего конфликт благополучно завершился.

Бизнесмен поделился и своим опытом, указав, что возникающие конфликты сейчас нельзя решать "по старинке", забивая для их разрешения нечто подобия "стрелок" из 90-ых.





Источник фото: topwar.ru





После знаменитый общественник рассказал, что ни в коем случае нельзя допустить столкновение между "Музыкантами" и бойцами "Ахмата" из-за целого ряда рисков.

Высказался Пригожин и касаемо ситуации в Белгородской области, сообщив, что в случае глубокой нужды операторы отряда войдут в приграничные районы и защитят российский народ. И единственная просьба при таком варианте развития событий - это больше боеприпасов для "Вагнера", заявил политик.

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А пока силы спецназначения ВС РФ атаковали украинский спецназ военной разведки в Шебекинском районе, рассеяв противника.