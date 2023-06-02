В российском телеграм-канале "Военкоры Русской Весны" появилось обращение жительницы Киева, выложенное для публичного просмотра в одной социальной сети. На кадрах молодая женщина выразила просьбу, где мечтает убрать ЗРК Patriot, желательно на Западную Украину. Причина почему стоит сделать так кроется в том, что работа американского комплекса не даёт девушке спать на протяжении уже нескольких ночей.
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Источник фото: rg.ru
Жительнице так же нельзя отказать в чувстве тонкой иронии, где леди выразила надежду, что за такой "сетевой перфоманс" её не вызовут в СБУ на ковёр.
В последних числах апреля в украинскую армию поступило несколько систем ПВО Patriot, переданных США, Нидерландами и ФРГ. Момент передачи был подан с большой помпой, а на Украине считали, что зенитная система американского производства то самое "уберваффе", способное коренным образом изменить ход российской спецоперации.
Скриншот из того самого видео. Источник фото: телеграм-канал "Военкоры Русской Весны"
Вера в неуязвимость в продукцию Raytheon Technologies жила лишь до того времени, пока одна из ПУ комплекса не была поражена российской массированной ракетной атакой, в том числе и гиперзвуковым "Кинжалом".
В настоящий момент охота за американской ЗРК продолжается и весьма успешно.