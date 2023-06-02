Разработчик дронов-камикадзе «Привет-82» готовит первую партию беспилотников к боевому применению в зоне СВО

В самом скором времени на СВО появится ещё один БПЛА разработки 2023 года - дрон-камикадзе "Привет-82", созданный в гражданском конструкторском бюро "Око".

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В КБ рассказали, что воздушная машина завершила испытания на территории Донбасских республик и в иных частях в зоне проведения российской спецоперации. Создатели дрона старались укомплектовать своими машинами много подразделений, дабы объять широкий спектр применения БЛА и получить более развёрнутую картину использования.

Теперь осталось оснастить дроны боевым вооружением с последующей отправкой на ЛБС. КБ "Око" гражданская контора, поэтому дооборудование летательных аппаратов осуществляется только непосредственно на СВО.





Источник фото: nsn.fm





"Привет-82" относится к дронам самолётного типа с боевым радиусом работы до 30 км. Скорость БПЛА составляет 140 км/ч с возможностью перемещать полезную нагрузку практически с весом до 6 кг. Запускается "по классике" - с катапульты. Основными боевыми целями дрона-камикадзе должны стать артиллерийские установки и бронетехника противника.

У "Привет-82" существует и второй вариант, имеющий разведывательное назначение, но без детального уточнения, когда он будет передан в действующие подразделения.

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Первые сообщения об успешном испытании дрона КБ "Око" появились в середине марта.