В России по сообщениям "Российской газеты", начали выпускать барражирующий боеприпас "Привет-82", созданный неравнодушными волонтёрами. Сообщается, что аппарат уже пошёл в серию. Одновременно с серийным аппаратом, разрабатывается и модернизированная версия беспилотника.
реклама
Летательный аппарат "Привет82" разработан КБ "Око", считающимся волонтёрским. По данным производителя, отечественный БПЛА способен переносить 5 с половиной килограмм веса с дальностью полёта до 30 километров.
Источник фото: vk.com
Дрон обозначен как "многозадачный", способен не только уничтожать бронированную технику и живую силу противника, но и проводить рекогносцировку местности.
Но как сообщают сотрудники "Око", уже сейчас ведётся разработка усиленной версии аппарата под названием "Привет-120", который с большей долей достоверности можно назвать крылатой ракетой, но в сравнении с последней? новый Привет будет отличаться крайней дешевизной, ориентировочно равной стоимости обыкновенной стиральной машины. Заявленная "тяговооруженность" обозначена в 16 кг, а дальность до 250 километров.