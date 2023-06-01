Он рассказывает о начале боевого пути на СВО операторов отряда от Попасной до освобождения Бахмута (Артёмовска)

В глобальной сети в открытом доступе появился документальный фильм "Путь ЧВК "Вагнер" в СВО". В кинокартине с деталями говорится об участии российской частной военной компании в спецоперации на Украине включительно по 1 июня 2023 года.

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Из фильма стало известно, что чуть больше года назад 16 марта 2022 года к "музыкальному коллективу имени Вагнера" обратились с предложением поучаствовать в СВО, приняв активное участие в боевых действиях против украинской армии Донбассе.





Источник фото: ngs.ru





17 марта для сбора информации с места предполагаемых боевых действий, находящихся на небольшом удалении от города Первомайска в ЛНР прибыл официальный представитель "Оркестра" Андрей Трошев, награждённый медалью "Герой России".

Данный пункт располагается в 2 км непосредственно от ЛБС и сам является тем самым горячим местом. Сразу посещения было принято решение о скорейшем участии ЧВК "Вагнер" в освобождении ДНР и ЛНР.

Первым пала Попасная, освобожденная операторами отряда. Затем Северодонецк. И совсем недавно в ходе ожесточённых 224-дневных боёв был освобождён Бахмут (Артёмовск).

Стало известно, что после освобождения Артёмовска местный завод вин и шампанского будет передан в ведение МО РФ.





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