Евгений Пригожин поделился своим распоряжением, в ходе которого завод шампанских вин в Бахмуте (Артёмовске) должен быть передан в ведение отечественного оборонного ведомства вместе с продукцией предприятия.
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Административный руководитель "Музыкального ансамбля имени Вагнера" подчеркнул, что на заводской территории, в том числе и помещении, все убрано и отдраено "до блеска": все емкости, в том числе и для разлития крепких напитков, находятся на своем месте, так же опечатано сырье для того самого "нектара". Вся продукция будет отправлена военным.
Источник фото: Дзен-канал Форум спасения Мариуполя
И как считает куратор "Музыкантов", обязательно у этого предприятия должен таки найтись финальный собственник. Здесь был затронут вопрос вида собственности, где сам Пригожин, являющийся известным бизнесменом, рассказал, что владелец фабрики обладает правом получить назад свой бизнес, в том числе и имущество, напомнив о священных постулатах капитализма - праве на владение частной собственностью.
Между тем Пригожин вернулся и к "военной теме", где посчитал, что ещё рано говорить о выходе "Оркестра" из Бахмута. Где отвел на нахождение бравых бойцов в городской агломерации донбасского города еще несколько дней. А вот уже 5 июня российская армия должна получить оперативное пространство для предполагаемых наступательных операций в западную сторону.
По мнению военного блогера Юрия Подоляки следующим может быть Северск.