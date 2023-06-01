Перед неудачной попыткой вторжения был осуществлен массированный обстрел российской территории, но это ни капли не помогло ВСУ достичь намеченной цели

ВСУ попытались в очередной раз проникнуть на территорию Белгородской области, но угодили в заранее ожидавшую их засаду. В ходе неудачного вторжения украинские военнослужащие задействовали танки, бронемашины и инженерную технику разминирования. Бой начался с применения танков, но тяжёлая техника практически сразу подверглась российской атаке из ПТУР.

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Часть украинской техники наехала на мины, а остальные бронемашины подверглись шквальному огню артиллерии ВС РФ. Получив тяжелые потери в личном составе и механизированном транспорте, ВСУ пришлось отойти.









Немногим ранее украинская сторона провела массированную артподготовку, ведя огонь по Шебекинскому району Белгородской области. После же была использована инженерная техника для создания проходов на плотно заминированной местности, дабы танки и иная бронетехника смогли проникнуть на территорию РФ. Это была попытка пройти на Новую Таволжанку.





Источник фото: topwar.ru





Одновременно немного поодаль танк ВСУ вёл огонь по погранпункту, прикрывая очередную инженерную машину, пытающуюся сделать проход в минных полях. Но не сумев это сделать качественно, бронированная техника попала на мины и подверглась одномоментной атаке миномётов, ствольной артиллерии и РСЗО и термобарической ТОС-1. После столь тотального огневого "одеяла" ВСУ вынуждены были отступить.

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