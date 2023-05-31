И выразил предположение, что ВСУ смогут оттеснить российскую армию с территории Украины к концу 2023 года

После последнего посещения столичного Киева американский сенатор, представляющий в Конгрессе партию республиканцев, высказался по поводу русских, долженствующих ожидать "грубое пробуждение". Спусковым крючком для такого вот "wake up", по мнению сенатора, нужно считать предполагаемое украинское контрнаступление.

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В своём интервью для Politico, ставший скандально известным американский гражданин, рассказал об ожидаемой "демонстрации силы", которое покажет ВСУ. И как высказался Грэм, его украинский план впечатлил "до кончика волос". И по мнению бывшего полковника, ВСУ смогут оттеснить российскую армию с территории Украины к концу 2023 года.





Источник фото: ria.ru





Текущий, недавно закончившийся визит в Киев, для американского политика-ястреба стал третьим с начала российской спецоперации. Парламентарий высказался комплиментарно о решительности Зеленского и его команды и "увидел" большую уверенность в своих силах всей Украины. И пообещал "неистребимую поддержку" со стороны Белого дома.

Предположительно анонсированное контрнаступление украинской армии вероятно начнётся в первой половине июня, по той простой причине, что "контрнаступ" ждут западные страны и всячески к нему подталкивают.

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Между тем российский следственный комитет возбудил уголовное дело против американского сенатора Линдси Грэма.