История с беседами американского сенатора Линдси Грэма в Киеве не закончилась. Но давайте вспомним краткую предысторию: офис украинского президента разместил видео на котором представитель политического истеблишмента США Линдси Грэм рассказывает о "самых удачных вложениях, сделанных Америкой". Как оказалось под такими инвестициями сенатор обозначил, помимо прочего, что это "когда русские умирают". После чего в западных масс-медиа попытались сгладить углы и не нашли ничего проще, чем обвинить официальный Киев в "непрофессионализме" и откровенном монтаже ролика для достижения "лучшего эффекта" на публику. К слову, склейка действительно была, но это не отменяет сказанного высокопоставленным представителем США.
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Источник фото: google.com
После ставшей скандальной фразы про "А русские умирают", отечественный Следком объявил американского политика в розыск. Так же известно, что функция розыска задействована на основании статьи Уголовного кодекса РФ. Но к настоящему моменту СКР не озвучил номер статьи.
Линдси Грэм данную конкретную ситуацию пока не комментирует, как и возбужденное против него в России уголовное дело.