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ВС РФ в результате атаки потопили средний десантный корабль ВМФ Украины "Юрий Олефиренко"
Это уже вторая атака на этот корабль за время проведения СВО, но судя по поражению и потоплению - финальная
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   Сегодняшней ночью российская армия провела серию атак по военным целям на территории Украины, прицельно попав по скоплению вооружений и личного состава ВСУ. К настоящему моменту известно, что в результате успешного удара получил тотальные повреждения средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", пришвартованный в порту Одессы.

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   Попадание было настолько точным и эффективным, что из-за прилёта по корпусу корабля в трюмах сдетонировали боеприпасы, вызвав последующее возгорание, переросшее в пожар. Украинские моряки не смогли справиться с пламенем и корабль набрав большое количество забортной воды затонул. 


СДК-137. Источник фото: vladimir.bezformata.com


   Немногим ранее этот десантный корабль участвовал в боевых действиях в Днепро-Бугском лимане, совершая обстрелы Херсона и его пригородных частей из палубных версий РСЗО "Град". После украинское командование перевело "Юрия Олефиренко" транзитом в порт Южный и дальше последовательно вв окончательное место приписки - Одессу.

  Так же известно, что корабль использовался в так называемой зерновой сделке, но часто в грубой форме нарушал соглашения и договоренности. 

   В недалёком прошлом на просторах интернета уже появлялась информация о поражении этого корабля в квадрате Кинбурнской косы, но повреждения оказались некритичными.

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  Так же издание Bloomberg сообщило, что зерновая сделка будет продлена.

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#вмф украины #юрий олефиренко
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