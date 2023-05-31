Сегодняшней ночью российская армия провела серию атак по военным целям на территории Украины, прицельно попав по скоплению вооружений и личного состава ВСУ. К настоящему моменту известно, что в результате успешного удара получил тотальные повреждения средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", пришвартованный в порту Одессы.
реклама
Попадание было настолько точным и эффективным, что из-за прилёта по корпусу корабля в трюмах сдетонировали боеприпасы, вызвав последующее возгорание, переросшее в пожар. Украинские моряки не смогли справиться с пламенем и корабль набрав большое количество забортной воды затонул.
СДК-137. Источник фото: vladimir.bezformata.com
Немногим ранее этот десантный корабль участвовал в боевых действиях в Днепро-Бугском лимане, совершая обстрелы Херсона и его пригородных частей из палубных версий РСЗО "Град". После украинское командование перевело "Юрия Олефиренко" транзитом в порт Южный и дальше последовательно вв окончательное место приписки - Одессу.
Так же известно, что корабль использовался в так называемой зерновой сделке, но часто в грубой форме нарушал соглашения и договоренности.
В недалёком прошлом на просторах интернета уже появлялась информация о поражении этого корабля в квадрате Кинбурнской косы, но повреждения оказались некритичными.
Так же издание Bloomberg сообщило, что зерновая сделка будет продлена.