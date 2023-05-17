В России по официальным каналам пока что продление сделки не подтверждают, но и не отрицают

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

Ссылаясь на анонимных турецких функционеров, ИА Bloomberg рассказало, что договор по вывозу украинского зерна будет пролонгирован. По данным информационного агентства, в приватном разговоре турецкие чиновники поделились мнением, что Россия дала своё согласие на продление зерновой сделки.

реклама

Пока что официального подтверждения о пролонгировании зернового договора ещё нет, а 18 мая заканчивается сроковое обязательство участия России в этих межгосударственных договоренностях. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что Москва об окончательном решении по поводу транспортировки украинского зерна объявит "в надлежащее время".





Источник фото: google.com





По некоторым данным, последнее судно заканчивает погрузочные работы и отправляется с украинской гавани в конечный пункт назначения. В том числе и по информации мониторинговых служб известно о минимальном наличии в ореоле Чёрного моря каких-либо кораблей рядом с территориальными водами украинского государства.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Уже довольно давно официальная Москва передавала известия о полном срыве договоренностей по транспортировке украинского зерна, когда последнее передаётся не нуждающимся в нём странам Африки, а поступает в открытую продажу на мировом рынке.