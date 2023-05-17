Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Bloomberg: Зерновая сделка будет продлена
В России по официальным каналам пока что продление сделки не подтверждают, но и не отрицают
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

   Ссылаясь на анонимных турецких функционеров, ИА Bloomberg рассказало, что договор по вывозу украинского зерна будет пролонгирован. По данным информационного агентства, в приватном разговоре турецкие чиновники поделились мнением, что Россия дала своё согласие на продление зерновой сделки.

реклама

   Пока что официального подтверждения о пролонгировании зернового договора ещё нет, а 18 мая заканчивается сроковое обязательство участия России в этих межгосударственных договоренностях. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что Москва об окончательном решении по поводу транспортировки украинского зерна объявит "в надлежащее время".


Источник фото: google.com


   По некоторым данным, последнее судно заканчивает погрузочные работы и отправляется с украинской гавани в конечный пункт назначения. В том числе и по информации мониторинговых служб известно о минимальном наличии в ореоле Чёрного моря каких-либо кораблей рядом с территориальными водами украинского государства.

рекомендации
-10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

   Уже довольно давно официальная Москва передавала известия о полном срыве договоренностей по транспортировке украинского зерна, когда последнее передаётся не нуждающимся в нём странам Африки, а поступает в открытую продажу на мировом рынке.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#bloomberg #зерновая сделка
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Зеленский собирается распродать все государственные предприятия западным странам
Bloomberg: чтобы сражаться с Россией Украине нужно вооружения на 30 млрд долларов
Москва продлевает зерновую сделку до окончания выборов в Турции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Авиационный специалист рассказал о перехвате и поражении российским Су-57 украинского Су-24 на СВО
19
Пригожин иронично ответил на запрос о передаче тела американца: "передам через главу ГУР Буданова"
9
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
115
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
22
ВС РФ впервые подбили словенский Т-55S с кучей западных модификаций
16
ВСУ добились тактического успеха в районе Бахмута, продавив фланги, но отступают в городе
11
Бетельгейзе за последние месяцы стала намного ярче, возможно эта звезда скоро взорвется сверхновой
7
На улицах Киева найдены фрагменты ракет ЗРК Patriot последних версий, поражённых "Кинжалом"
42
RTX 3060 Ti получает скидку в $100 на фоне запуска RTX 4060 Ti
+
Как вероятно уничтожали батарею ЗРК "Patriot" в Киеве при помощи гибридной атаки "Кинжала" [Видео]
35
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
70
Чешские банки UniCredit Bank и Creditas начали закрывать счета граждан России и Беларуси
+
Западные СМИ обсуждают удар ракетами Storm Shadow по Крыму и мосту для нарушения логистики ВС РФ
9
Египет проигнорировал требование США перекрыть воздушное пространство для ВКС РФ
2
Разработку Battlefield Mobile свернули после негативной реакции сообщества на Battlefield 2042
1
Осталось чуть-чуть: Пригожин сообщил о продвижении в Бахмуте и полной зачистке «Гнезда»
3
Сигналы 5G могут раскрыть местоположение Земли инопланетянам - считают британские астрономы
3
Франция подтвердила готовность передать Украине дальнобойные ракеты типа Storm Shadow
5
В США подтвердили, что сегодня ночью ЗРК Patriot в Киеве был «повреждён»
9
Atomic Heart обзавелась демоверсией
1

Популярные статьи

О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
21
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
56
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
21
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
54
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
1
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
1
Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня
5
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
11
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
7
Япония готовит планы превентивных ударов по Китаю и Северной Корее
8

Сейчас обсуждают

Kutuz
00:50
Для кремлебота среднестатистический IQ - им столько не платят за то, чтобы вести диалоги в стиле Хидео Кодзимы с оппонентами, а вот на уровне школьников на большой переменке базарить - это ещё куда ни...
В Киеве полностью уничтожены пять пусковых установок и одна РЛС ЗРК Patriot — Минобороны РФ
Pretender058
00:49
Да, и как обычно - отрицательное....
В Киеве полностью уничтожены пять пусковых установок и одна РЛС ЗРК Patriot — Минобороны РФ
хахахер
00:49
у эрдогана просто выборы пошли вторым туром,28 мая теперь,вот и продлили на пару месяцев сделку,посмотреть кто будет турцией править
Bloomberg: Зерновая сделка будет продлена
Pretender058
00:47
Я ни с кем не сливался, а если ты нормально ответить не можешь - то ты подтверждаешь лишь правило лишней хромосомы, да и тебе не впервой свое дерьмо своим языком слизывать... Продолжай...
В США заявили, что повреждённый «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве «практически не пострадал»
Анна Невская
00:42
потому что при коллапсе ядра высвобождается энергия за счет выделения нейтрино. а потом уже внешние оболочки падают на сколапсировавшее ядро и отскакивают от него, формируя взрыв сверхновой. а нейтрин...
Видео: тизер атмосферного платформера Water Fall про странный мир без воды от российской студии Come On
N1ghtwish
00:42
Лучший VPN - это свой VPN
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
Руслан
00:38
купил себе rx6800 бу за 35р и играю в большинство игр в 4к. за 60+ как говорится - ну нах..р!
5 лучших игровых видеокарт AMD до 60 000р – почему Radeon RX 6650 XT выгоднее GeForce RTX 3060
Pretender057
00:36
Та дебил он, его даже в дурку не взяли, уж очень туп...
В Киеве полностью уничтожены пять пусковых установок и одна РЛС ЗРК Patriot — Минобороны РФ
Владислав Первых
00:35
В 4к такие процы не нужны, весь упор в видеокарту. Можно и 12600k-kf взять за 21 тыс. И дороже 5800х3d вообще нет смысла брать
Как начать экономить и собрать игровой ПК под 4К без переплат – 5 лучших процессоров мая 2023 года
Kutuz
00:35
Пздц, ты из детского сада что ли пишешь? Скоморох))
В Киеве полностью уничтожены пять пусковых установок и одна РЛС ЗРК Patriot — Минобороны РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем