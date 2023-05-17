Ссылаясь на анонимных турецких функционеров, ИА Bloomberg рассказало, что договор по вывозу украинского зерна будет пролонгирован. По данным информационного агентства, в приватном разговоре турецкие чиновники поделились мнением, что Россия дала своё согласие на продление зерновой сделки.
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Пока что официального подтверждения о пролонгировании зернового договора ещё нет, а 18 мая заканчивается сроковое обязательство участия России в этих межгосударственных договоренностях. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что Москва об окончательном решении по поводу транспортировки украинского зерна объявит "в надлежащее время".
Источник фото: google.com
По некоторым данным, последнее судно заканчивает погрузочные работы и отправляется с украинской гавани в конечный пункт назначения. В том числе и по информации мониторинговых служб известно о минимальном наличии в ореоле Чёрного моря каких-либо кораблей рядом с территориальными водами украинского государства.
Уже довольно давно официальная Москва передавала известия о полном срыве договоренностей по транспортировке украинского зерна, когда последнее передаётся не нуждающимся в нём странам Африки, а поступает в открытую продажу на мировом рынке.