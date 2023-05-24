Ответственным за будущие походы на территорию РФ под видом "возмущенных русских патриотов", за вывеской которой скрывается кадровый спецназ ВСУ, считается Буданов - руководитель ГУР

Несмотря на потери в живой силе и технике ДРГ, атаковавшей Грайворонский район Белгородской области, украинские власти считают, что подобный опыт оказался чрезвычайно положительным. Благодаря входу диверсантов на российскую территорию образовался инфоповод, перебивший падение Бахмута и исход оттуда сил ВСУ.

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И на "волне успеха" военная разведка Украины планирует провести ряд похожих операций, как в районе Белгородской области, так и смежных областей. По данным информаторов, Буданов, занимающий должность главы ГУР, разрабатывает планы нападения под "чужим флагом", где в качестве "правильных русских" украинские бойцы ультраправых взглядов будут противостоять официальным силовым структурам России на территории последней. И главным результатом таких действий оценивается не физический урон, а именно психологический и моральный урон противостоящей стороне, то есть РФ.





Украинский спецназ. Источник фото: google.com





По некоторым данным "русские партизаны" должны войти в столицу региона - Белгород. Якобы это стало возможным после событий в Грайворонском районе.

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Второй побочной задачей, решаемой в ходе таких действий, можно назвать "раздёргивание" вооружённых сил России, сосредоточенных рядом. Ослабляя оборону в зоне предполагаемого украинского контрнаступления, анонсированного официальным Киевом.