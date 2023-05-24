Украинской власти нужно найти решение трех базовых проблем, если западные страны все-таки решат передать ВСУ F-16 для противодействия российской истребительной авиации. Своим мнением поделились авиационные специалисты издания Newsweek.
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Вот эти три главные сложности: подсчитать, сколько действительно времени необходимо для переобучения местных пилотов и обслуживающих техников, где и как построить или образовать обязательную для нормального использования и функционирования инфраструктуру, и наконец, как сломать "стену" политических препятствий, - констатировала обозреватель журнала Элли Кук.
Источник фото: newsweek.com
К обсуждению присоединился и экс-пилот Королевских ВВС Великобритании Эндрю Кертис, прокомментировавший ситуацию по поводу сроков обучения, где уточнил, что для овладевания всеми необходимыми навыками по управлению новым для лётного состава истребителем необходим значительный отрезок времени. Ведь для "ярлыка" опытный пилот необходимо проучиться много месяцев, сказал эксперт.
Третий собеседник, ныне военный отставник Фрэнк Ледвидж, вставил свои "пять центов", рассказав что помимо лётного опыта, необходимо отладить многозвенную структуру поставок, создать ячейки обслуживания техники и необходимой инфраструктуры, такие как идеально гладкие взлетно-посадочные полосы и целевые центры по работе с F-16.
И как раз такие объекты и станут основной целью для ракетных и иных ударов российских ВКС написал Ледвидж.
И итогом всего нужно просчитать геополитические риски, спровоцированные потенциальной передачей истребителей производства США украинской армии, подвела черту в своей статье журналистка.
Ранее западный журнал написал, что F-16 в принципе не способны противостоять тяжёлым истребителям российского производства в небе Украины.