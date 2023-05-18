Есть несколько причин для этого утверждения, сообщают в американском военно-политическом издании The War Zone

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"Превратности судьбы": американский представитель самого последнего поколения установок ПВО ЗРК Patriot оказался не способен обеспечить даже свою безопасность от воздушных атак российских сил нападения. Согласно информации, озвученной пресс-службой отечественного Минобороны, ночью 16 мая в столице Украины боевые блоки гиперзвукового "Кинжала" были поражены 5 ПУ и РЛС захвата и сопровождения цели. А без последней весь комплекс превращается в бесполезный набор металла и электроники. Разумеется речь не идёт о перехвате ракет и остальных воздушных угроз.

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Правда в Вашингтоне всячески это отрицают, когда в Киеве так вообще, "оказывается" сбили шесть ракет "Кинжала", но видео, распространившееся по мировой сети говорит об обратном.

Военный специалист из Америки, занимающий должность главного редактора специализированного издания The War Zone Тайлер Роговэй рассказал о потенциальной судьбе американского "чудо-оружия" на Украине.

Так по словам эксперта MIM-104 превращается в самый натуральный "неодимовый магнит" для российских атак, в том числе и крылатыми ракетами.





Источник фото: rbk.ru





Первой причиной "примагничивания" ракет России была названа значительная заметность "благодаря" мощному излучению работающих радаров комплекса. И как только последние заработали на полную силу во время массированного ракетного налёта, антенны не удастся быстро спрятать или переместить. А уж после обнаружения, по позициям немедля можно "ждать" прилёта.

Вторая причина - это долгое развертывание даже в сравнении с российскими комплексами предыдущего поколения типа С-300. Для Patriot эта временная шкала составляет долгих 25 минут.

Третья "загвоздка" - неспособность выстоять тотальной атаке, когда в последней помимо настоящих боевых модулей используются "ракеты-приманки". Случай в Киеве 16 мая наглядно продемонстрировал неспособность противостоять такой тактике российских ВКС.

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И, наконец, Россия давно заявляла, что американские Пэтриотс являются первоочередной целью для ударов, как военная угроза. Нельзя забывать и о хорошо отлаженной разведке, в том числе и агентурной, когда местные жители с превеликим желанием сами пишут российским спецслужбам о точных координатах украинского ПВО.