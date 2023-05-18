Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Западная пресса: ЗРК Patriot превратились в мощный "неодимовый магнит" для российских ракет
Есть несколько причин для этого утверждения, сообщают в американском военно-политическом издании The War Zone
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

   "Превратности судьбы": американский представитель самого последнего поколения установок ПВО ЗРК Patriot оказался не способен обеспечить даже свою безопасность от воздушных атак российских сил нападения. Согласно информации, озвученной пресс-службой отечественного Минобороны, ночью 16 мая в столице Украины боевые блоки гиперзвукового "Кинжала" были поражены 5 ПУ и РЛС захвата и сопровождения цели. А без последней весь комплекс превращается в бесполезный набор металла и электроники. Разумеется речь не идёт о перехвате ракет и остальных воздушных угроз.

реклама

   Правда в Вашингтоне всячески это отрицают, когда в Киеве так вообще, "оказывается" сбили шесть ракет "Кинжала", но видео, распространившееся по мировой сети говорит об обратном.

   Военный специалист из Америки, занимающий должность главного редактора специализированного издания The War Zone Тайлер Роговэй рассказал о потенциальной судьбе американского "чудо-оружия" на Украине. 

   Так по словам эксперта MIM-104 превращается в самый натуральный "неодимовый магнит" для российских атак, в том числе и крылатыми ракетами.


Источник фото: rbk.ru


   Первой причиной "примагничивания" ракет России была названа значительная заметность "благодаря" мощному излучению работающих радаров комплекса. И как только последние заработали на полную силу во время массированного ракетного налёта, антенны не удастся быстро спрятать или переместить. А уж после обнаружения, по позициям немедля можно "ждать" прилёта.

   Вторая причина - это долгое развертывание даже в сравнении с российскими комплексами предыдущего поколения типа С-300. Для Patriot эта временная шкала составляет долгих 25 минут.

   Третья "загвоздка" - неспособность выстоять тотальной атаке, когда в последней помимо настоящих боевых модулей используются "ракеты-приманки". Случай в Киеве 16 мая наглядно продемонстрировал неспособность противостоять такой тактике российских ВКС.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

   И, наконец, Россия давно заявляла, что американские Пэтриотс являются первоочередной целью для ударов, как военная угроза. Нельзя забывать и о хорошо отлаженной разведке, в том числе и агентурной, когда местные жители с превеликим желанием сами пишут российским спецслужбам о точных координатах украинского ПВО.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#зрк patriot #the war zone
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

ЗРК Patriot в Киеве получил лишь минимальные повреждения, сообщает CNN
Киев потерял пять установок ЗРК Patriot в ходе недавнего удара ВС РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные СМИ обсуждают удар ракетами Storm Shadow по Крыму и мосту для нарушения логистики ВС РФ
70
На улицах Киева найдены фрагменты ракет ЗРК Patriot последних версий, поражённых "Кинжалом"
43
Российские Су-57 начали охоту на украинские Су-24 – за несколько дней сбиты 2 ракетоносца
10
AMD движется к гибридному дизайну процессоров и всё шире внедряет ИИ
4
В США заявили, что повреждённый «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве «практически не пострадал»
28
В России завершились испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва"
14
Пригожин: в ближайшее время Артёмовск будет взят
29
Чешские банки UniCredit Bank и Creditas начали закрывать счета граждан России и Беларуси
+
МИД Венгрии подтвердил решение по продолжению блокирования финансовой помощи Украине от ЕС
4
МО РФ: Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены 5 пусковых установок ЗРК Patriot
21
Соперник Эрдогана на предстоящих выборах высказался за укрепление связей с США
2
CNN: ВС РФ активизировали атаки, чтобы перенести контрнаступление Украины
2
Samsung Galaxy S24 будет практически неотличим от Galaxy S23
+
Российские конструкторы получили захваченный трофейный дрон США и уже "с пристрастием" изучают его
6
Глава ГУР МО Украины объяснил, зачем Киев постоянно анонсирует контрнаступление
5
Стала известна судьба ЗРК Patriot, по которому попала сверхзвуковая ракета «Кинжал»
34
Intel опубликовала результаты видеокарт Arc в более чем 50 играх для разных разрешений, API и ЦП
+
СБУ устроила облаву на снимавших работу ЗРК Patriot киевлян
3
"Кинжальный" удар ВС РФ по репутации американского "Patriot" - ореола "супер-ПВО" больше нет
15
Киевские власти причастны к убийствам известных россиян, об этом рассказал глава ГУР Украины
4

Популярные статьи

К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
26
О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
29
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
2
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
71
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
23
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Май)
11
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
91
По каким причинам у ЗРК "Patriot" не было ни единого шанса против гиперзвукового "Кинжала"
26
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
1
Почему блоки питания ПК с раздельной стабилизацией лучше, чем с групповой и как ее самому определить
23

Сейчас обсуждают

aleksios
22:27
Там на самом деле был не в пике дело, а в том, что 30-я серия срала помеху по линии 12v sense, лечится ферритовым кольцом на этом проводе или его изолированием. https://forums.tomshardware.com/thread...
Почему блоки питания ПК с раздельной стабилизацией лучше, чем с групповой и как ее самому определить
Евгений Сом
22:26
ты это серьезно? продолжаешь показывать насколько тупой? ))))) открою тебе тайну но тензорные ядра расположены (в 4090) блоками по 4 в каждом потоковом мультипроцессоре. И скин который я тебе кинул на...
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Артём Николаев
22:25
Все варианты с 8 ГБ лютое Г. И они типа лучами гордятся забывая про обычные шейдеры? Эти лучи в таких чипах нах не упёрлись, их даже топы еле тянут. Тут чисто куриные мозги, но с умными уплавнялками и...
NVIDIA официально анонсировала GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060
Китя.
22:20
Если для тебя ядра и блоки тоже самое то о чем речь то?
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
А
22:20
дегенераты-минусовщики аргументов не имеют, только минусы ставят. Еще раз. КАК бетаб долетел до Киева ??? Если бомбардировщики за 100км до границы с Украиной ссут суваться
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Евгений Сом
22:19
Я даже не думал что бывают настолько тупые, но все же ты это доказал ))) пролистай ниже свою же ссылку нубасик. Там и про rtx 2000-й сказано что у него также есть тензорные ядра. Как можно быть таким ...
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
А
22:19
Не, дурик, я тут в рашке сижу и смотрю как обосрутся наши. Потому что зло должно проиграть какое бы оно не было. Отец(брат)-маньяк должен быть наказан, не смотря на то, что он отец(брат). Для дегенера...
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Obscury
22:17
У кого у нас, дурачёк? Я хочу долго и счастливо жить в РФ. Что будет на Украине мне второстепенно.
СМИ: США допускают возможность длительной «заморозки» украинского конфликта
dimkahon
22:16
Откуда вы такие лезете???
NVIDIA обосновала выбор 128-битной шины и объёма видеопамяти в GeForce RTX 4060/Ti
ЧатоБот
22:16
ПВО бывает 2-х видов - объектовая и войсковая. Объектовая - которая прикрывает объекты, и срок её жизни при хорошем замесе - не более часа. В случае же с куевским "Пэтриотом" - всё оказалось и того ху...
Западная пресса: ЗРК Patriot превратились в мощный "неодимовый магнит" для российских ракет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем