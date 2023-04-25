Для полноты картины не хватает только модуля РЭБ "Хибины М" и сверхдальнобойных ракет Р-37М

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В мировой сети интернет разметили фотографию российского многоцелевого сверхманёвренного истребителя с управляемым вектором тяги - Су-35. Большой интерес у комментаторов вызвал набор подвесного ракетного вооружения, превращающего самолёт поколения 4++ в "режим зверя". И как сообщает осведомлённый источник, "режим суперзверя" получился бы, если добавить ещё знаменитый комплекс радиоэлектронного доминирования - "Хибины М".

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Источник фото: телеграм-канал "Fighterbomber"





Кроме того, дополнительно придало бы "красок" размещение сверхдальнобойных ракет Р-37М, про которых сами же украинские лётчики говорят, если ты не заметил или не засёк запуск такого реактивного снаряда, считай ты 100% сбит. Вместо ракет-рекордсменов заметны менее дальнобойные Р-77, способные пролетать средние расстояния. Рядом с этими ракетами расположились "малыши" по дальнобойности - четыре Р-73, поражающие цель по тепловому следу.

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Для "разнообразия" имеется и ракета класса "воздух-земля" Х-31 - она самая большая и массивная из представленного "ассортимента".