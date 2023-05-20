Бахмутская мясорубка подошла к концу, населённый пункт полностью под контролем Музыкантов

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Подразделения Частной Военной Компании "Вагнер" полностью освободили населённый пункт Бахмут, он же Артёмовск. Об этом через свою пресс-службу в видеообращении сообщил основатель компании Евгений Пригожин.

Подразделения ЧВК "Вагнер" проводили операцию "Бахмутская мясорубка" в течение 224 дней, ежедневно уничтожая большое количество украинских солдат и иностранных наёмников. На Артёмовском направлении парни встречали боевиков из США, Польши, Турции, Грузии и других стран. ВСУ постоянно стягивали в город дополнительные резервы, но несмотря на это, город был взят от первого дома и до последнего. Напомним, в штурме города участвовали исключительно сотрудники ЧВК "Вагнер".

До 25 мая бойцы "Оркестра" подготовят позиции и укрепления в населенном пункте, а уже после этого "Музыканты" будут выходить из Артёмовска, а на их место придут другие подразделения. Бойцы после выхода в тыл смогут наконец передохнуть и набраться сил. Подразделения будут доукомплектованы и пройдут дополнительную подготовку и в случае необходимости вновь придут на помощь своей Родине.

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Также в своём обращении Евгений Пригожин поблагодарил народ России и всех, кто всячески приближал эту нелёгкую победу в битве за Бахмут.