Как говорится: а "быстро тут". Помощь в исцелении "слабо повреждённого " передового комплекса ПВО оказали американские специалисты, проведя соответствующие консультационные услуги для украинских инженеров

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Получившая повреждения при российском массированном ракетном налёте ЗРК Patriot вернулась на службу в ВСУ: американские специалисты смогли помощь украинским военным починить сложную технику. С положительными вестями для ВСУ выступила чиновник оборонного ведомства США Сабрина Сингх.

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Представители США указывают, что "имеющий повреждения" после попадания гиперзвукового боевого блока "Кинжала" комплекс ПВО MIM-104 смог вернуться на боевое дежурство по защите украинского неба. А со стороны Пентагона была оказана всесторонняя поддержка для этих целей. Правда что это за поддержка, функционеры заокеанского министерства обороны называть не стали. Де, мол, это слишком секретная информация. И если западные журналисты хотят "знать больше", то с дополнительными вопросами, и, соответственно, за разъяснениями лучше обратиться напрямую к украинским чиновникам.





Та "самая" БетАБ-500ШП, которую мэр Кличко перепутал с российским "Кинжалом". Источник фото: sm.news





И в Пентагоне "по-прежнему" считают, что пострадала лишь одна пусковая установка. Со слов же российского Минобороны, американский передовой ЗРК не отделался "так легко": в результате поражения "Кинжалами" были уничтожены от 2-ух до 5-ти ПУ и один радар поиска и захвата цели.

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Но лучше всех "отметились" в Киеве, где категорически отрицают любое повреждение самого совершенного американского комплекса ПВО\ПРО, назвав иные сведения "российской пропагандой".