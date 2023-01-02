Но "трюк" не удался, и весь сегмент русскоязычного интернета полнится разоблачающими снимками

Каждый хоть на минутку себя представлял каким-нибудь фокусником, обычно эти фантазии были в раннем детстве, но то ли дело Украина, где на себя хотели примерить шляпу и плащ не абы кого, а замахнуться на самого Дэвида Копперфильда. А "магия" должна была заключаться в иллюзионистком приеме выдачи обломков ракет ЗРК "NASAMS" за новейшие иранские ракеты. Если вы читаете этот текст, то понимаете, что новогодняя магия совсем не удалась.

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Ракета для NASAMS. Источник фото: maximonline.ru





В сети началась публикация фрагментов зенитных ракет "AIM-120", запущенных из ЗРК "NASAMS" по российским дронам-снарядам "Герань-2".





Источник фото: topwar.ru





И грех было этим не воспользоваться, где в ура-патриотической украинской среде обломки ракет попытались выдать за обломки ракеты же иранской. Но вот незадача: для большей "достоверности" пришлось замазать англоязычную надпись "LIFT HERE", однозначно свидетельствующую о месте производства вооружения.





Источник фото: topwar.ru





Как бы там ни было, мы лишний раз убеждаемся, что так называемые AIM-120 "AMRAAM" американского производства не такое уж и чудо-оружие, способное купировать на все 146% воздушные угрозы над небом Киева.

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