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Эксперт: американский Patriot по своим физическим характеристикам не может перехватить "Кинжал"
Взглядом на предполагаемый фейк поделился военный эксперт Юрий Крутов
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   Украинское ПВО не могло перехватить гиперзвуковой "Кинжал" ВКС РФ с помощью ЗРС Patriot. Своим мнением с репортёрами российского издания "Взгляд" поделился военный аналитик Юрий Кнутов.

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   Эксперт убеждён, что публикации в мировой прессе с лёгкой руки официальных лиц, представляющих ВСУ, а потом поддержавших их во лжи американцев, является чётко спланированной информационной операцией, или попросту говоря, обыкновенным фейком.


Источник фото: universemagazine.com


   ПВО ВСУ не могли поразить ракету "Кинжал", летящую большую часть своей траектории на гиперзвуковой скорости, в особенности если для перехвата якобы использовался зенитный комплекс американского производства "Patriot" в независимости от его модификации. К тому же, российская ракета не просто "летит", а постоянно маневрирует, тем самым изменяя траекторию своего полёта.

   Но даже если предположить чисто теоретически, что ракета была перехвачена, у военных инженеров США физически не получится получить электронную начинку ракеты из-за падения с большой высоты.

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   Ранее официальные спикеры ВСУ рассказали о перехвате российской гиперзвуковой ракеты, где данную новость чуть позже подтвердили в Пентагоне.

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#кинжал #х-47м2 #х-47м2 кинжал
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