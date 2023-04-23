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Украина получила систему ПВО HAWK, но есть один нюанс - данный комплекс передали без радаров вообще
Как с такой комплектацией можно попасть хоть в какую-нибудь воздушную цель, ответ очевиден даже для ярых оптимистов - никак
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   Кто бы мог подумать, но кажется на Западе обладают своеобразным чувством юмора: передать оружие, неспособное приносить пользу в боевой ситуации от слова никак, это надо постараться. И страна сделавшее это, постаралась вовсю. 

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   Издание Foreign Policy в ходе своего расследования обнародовало данные, согласно которым ЗРК HAWK поступил на Украину без радаров. Следовательно, полезность такой техники в пределах около нуля и сгодится лишь для выставок техники минувшего столетия (Армия США перестала использовать HAWK ещё в 90-ых).


Источник фото: news.rambler.ru


   И как тут не вспомнить многократные обещания условного объединённого Запада "прикрыть" воздушное пространство восточноевропейской республики от российских ракет и самолётов. Фактически на текущий день лишь несколько украинских городов защищены ПВО.

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   Единственная "палочка-выручалочка" в такой ситуации для ВСУ - это комплекс Patriot, прибывший на Украину совсем недавно. Но хватит ли нескольких таких мобильных установок для закрытия хотя бы лишь части украинской территории - вопрос риторический. Да и Россия качественно и количественно нарастила, как производство, так и ассортимент планирующих корректируемых авиационных бомб, которые сбить даже Пэтриотс - совсем непростая задача.

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#пво украины #пво hawk
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