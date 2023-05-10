Репортёр, представляющий немецкое издание Bild Пауль Ронцхаймер, продемонстрировал фрагменты упавших и части перехваченных российских реактивных снарядов, среди которых якобы был представлен российский гиперзвуковой "Кинжал".
реклама
По "легенде", гиперзвуковую ракету смог перехватить американский "Patriot". Что, в свою очередь, тянет на полноценную сенсацию, если такой факт действительно имел место быть. Да и чего греха таить, когда говорят "Кинжал", на Западе автоматически подразумевается чудо-оружие российского президента.
Источник фото: topwar.ru
Именно сегодня, 10 мая, официальный представитель Пентагона рассказал в своём обращении о факте перехвата Кинжала зенитной системой Патриот, где в качестве операторов весь процесс от захвата цели до её поражения контролировали украинские военнослужащие ПВО ВСУ.
И чего греха таить, подобная новость - самый лучший пиар для и без того жутко разрекламированных Патриотов, которые совсем недавно не очень показали себя хорошо на фоне атак иранскими дронами во время ЧП на нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии.