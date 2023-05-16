Истребитель 5-го поколения российского производства Су-57 перехватил и поразил бомбардировщик Су-24 принадлежности украинских ВВС над зоной проведения спецоперации на Украине. Такой информацией поделился авиационный блогер Fighterbomber.
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По некоторым данным, на подвеске украинского самолёта были закреплены дальнобойные ракеты малой заметности Storm Shadow.
И как выразился авиационный эксперт, теперь у экипажа Су-57 есть повод нарисовать ещё одну большую звезду на корпусе истребителя.
Новость о том, что Островное королевство передаёт ВСУ ракеты с большим радиусом работы Storm Shadow ВСУ, появилась в глобальной сети интернет пару суток назад. Украинские авиационные экипажи практически сразу стали применять новое воздушное средство поражения для ударов по тыловым объектам российской армии. Так две атаки были осуществлены по Луганску, который уже долгое время был для украинской армии вне зоны поражения.
Источник фото: google.com
Теперь использование таких крылатых снарядов угрожает безопасности ранее тылового города.
По предположению авиационных экспертов украинская армия подвешивает ракеты Storm Shadow к бомбардировщикам Су-24.
Кроме того, совсем недавно российские ПВО смогли перехватить британскую ракету, разрушив миф о её "несбиваемости".