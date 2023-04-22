В пятницу "Ростех" показал перспективный комплекс связи для истребителя 5-го поколения Су-57. Благодаря новому модулю значительно улучится качественная компонента передаваемой информации между воздушным средством (то есть самолётом Су-57) и наземными объектами.
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Для создания устройства цифровой связи использовались системы искусственного интеллекта. Согласно озвученной информации, коммуникативный комплекс использует двухрежимный частный диапазон высоких и сверхвысоких колебаний. Что в свою очередь, лишь усилит и так достаточную защищенность каналов связи самолёта от комплексов, основанных на радиоэлектронной разведке и блокированию или "загрязнению" цифровых сигналов.
Источник фото: ixbt.com
Всё это достигается интегрированными средствами шифрования, использующими принцип перемешивания символьных значений и обработке таких сигналов в режиме реального времени. Кроме того, модуль позволяет осуществлять двунаправленное соединение в режиме параллельного контакта, расширяя дальностный диапазон стабильного соединения. Не стоит забывать, что благодаря обновлению появился и интегрированный искусственный интеллект.
Разумеется, благодаря нововведениям, на более качественный уровень выходит и взаимодействие с компаньоном-беспилотником С-70 "Охотник". В недалёком будущем российский истребитель должен получить возможность управлять одновременно четырьмя такими ударными дронами.
И благодаря технологическому улучшению от Ростеха, Су-57 сможет отдавать команды БПЛА на расстоянии до 1500 километров, тем самым выйдя за пределы вероятностного поражения силами ПВО оппонента.