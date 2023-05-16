По мнению американского издания в этом виноваты, прежде всего, сами украинские военные

Западные военные эксперты сделали примерный расчёт количества потерь артиллерийской техники в ВСУ. Из новостной заметки, опубликованной на интернет-портале Forbes, следует, что не менее 1\3 всего тяжёлого калибра среди орудий, как самоходных, так и всяческих "стационарных" пушек и гаубиц, переданных украинской армии, полностью поражены либо находятся в неудовлетворительном состоянии после точных попаданий русских сил. Из-за большого процента безвозвратно утерянной в боях техники потенциально успешное контрнаступление украинской армии мало вероятно.

реклама

Всемирно известное издание сообщает, что основными "получателями" российских ударов являются гаубицы М777 "Три топора", польские самоходки Krab и гаубицы М109. О том, что всё действительно на полях сражений так и есть, можно убедиться лишь забив в качестве поискового запроса БПЛА "Ланцет" видео, как частный пример.





Источник фото: wsj.com





А теперь просто цифры: из 152 гаубиц M777 калибра 155-мм более 1\3 уже безвозвратно выбиты тем или иным способом (включая атаки БПЛА дронов-камикадзе, огонь артиллерийских расчётов и удары российской авиации).

По мнению западных военных аналитиков, в первую очередь, виноваты украинские военнослужащие, "пренебрегающие" правилами маскировки и "нормативами по передислокации" после серии артиллерийских выстрелов, из-за чего российская армия успевает последовательно засечь и уничтожить ответным огнём орудия и личный расчёт.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать RTX 3070 за 45 тр в Регарде Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Так же украинские военные "виновны" в том, что используют САУ как позиционные орудия, не заботясь о регулярной смене позиций. В результате чего мобильные артиллерийские установки были поражены во время долговременной стоянки. Таких насчитывается не меньше половины от общего количества уничтоженных бронированных машин данного класса.