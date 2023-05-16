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Forbes: Россия массово перемалывает западное вооружение на Украине, в том числе и тяжёлую технику
По мнению американского издания в этом виноваты, прежде всего, сами украинские военные
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   Западные военные эксперты сделали примерный расчёт количества потерь артиллерийской техники в ВСУ. Из новостной заметки, опубликованной на интернет-портале Forbes, следует, что не менее 1\3 всего тяжёлого калибра среди орудий, как самоходных, так и всяческих "стационарных" пушек и гаубиц, переданных украинской армии, полностью поражены либо находятся в неудовлетворительном состоянии после точных попаданий русских сил. Из-за большого процента безвозвратно утерянной в боях техники потенциально успешное контрнаступление украинской армии мало вероятно.    

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   Всемирно известное издание сообщает, что основными "получателями" российских ударов являются гаубицы М777 "Три топора", польские самоходки Krab и гаубицы М109. О том, что всё действительно на полях сражений так и есть, можно убедиться лишь забив в качестве поискового запроса БПЛА "Ланцет" видео, как частный пример.


Источник фото: wsj.com


   А теперь просто цифры: из 152 гаубиц M777 калибра 155-мм более 1\3 уже безвозвратно выбиты тем или иным способом (включая атаки БПЛА дронов-камикадзе, огонь артиллерийских расчётов и удары российской авиации).

   По мнению западных военных аналитиков, в первую очередь, виноваты украинские военнослужащие, "пренебрегающие" правилами маскировки и "нормативами по передислокации" после серии артиллерийских выстрелов, из-за чего российская армия успевает последовательно засечь и уничтожить ответным огнём орудия и личный расчёт. 

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   Так же украинские военные "виновны" в том, что используют САУ как позиционные орудия, не заботясь о регулярной смене позиций. В результате чего мобильные артиллерийские установки были поражены во время долговременной стоянки. Таких насчитывается не меньше половины от общего количества уничтоженных бронированных машин данного класса.

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#forbes #м777 #krab #м109
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