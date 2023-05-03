Благодаря новому подходу у украинских зенитных комплексов практически нет шансов защитить себя

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Российская армия на территории, где проводится спецоперация, регулярно, а главное, очень успешно, использует дроны-камикадзе типа "Ланцет", которые стали настоящей грозой для РЛС, зенитных установок (и остальных машин ПВО) и бронетехники. Совсем недавно ВС РФ ввели в свой обиход и групповой налёт барражирующих боеприпасов, повысивших эффективность использования такой техники на порядки.

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Уничтоженная ПУ С-300. Источник фото: Rg.ru





По данным, предоставленным хорошо осведомлённым источником, операторы российских дронов стали использовать групповые атаки БПЛА "Ланцет" для нейтрализации ПВО украинской армии. "Излюбленной" целью для этих беспилотников являются С-300 ВСУ, когда несколько дронов в один момент времени совершают атаку, где используется до 10-ти единиц хищных "птичек".

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Российский "Ланцет" является настоящим ветераном спецоперации на Украине, так как используется практически с первых месяцев. На настоящий момент дрон прошёл серию усовершенствований с учётом опыта использования. Самая последняя модификация получила более мощную БЧ и иное расположение крыльев. Благодаря всем изменениям теперь "Ланцет" может успешно поражать и тяжело бронированные единицы.