Перед пуском британских КР Storm Shadow запускались ракеты-приманки американского производства

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Во время обстрела Луганска ВСУ "рассекретили" свою тактику использования крылатых ракет британского производства Storm Shadow.

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При атаке гражданских объектов в столице ЛНР, ВСУ сначала запустили "ракеты-магниты для ПВО" AGM-160B MALD американского производства. Такая тактика выбрана неслучайно: именно таким способом украинское командование планировало перегрузить российскую систему ПВО в заданном районе.

AGM-160B MALD используя идентичную радиолокационную сигнатуру как Storm Shadow, заставляют "думать" российские РЛС что перед ними британская ракета, тем самым отвлекая их от истинной цели с боевой частью.





То самое секретное оружие из Америки - AGM-160B MALD. Источник фото: sandboxx.us





По данным разведки примерно 14 дней назад на лётных полигонах на Западной Украине было собрано до 60 штук истребителей и бомбардировщиков ВВСУ, участвующих в моделировании различных сценариев применения ракет. А около 15 единиц воздушной техники украинской армии всеми силами пытались привлечь внимание и отвлечь российские ВКС от сверхважных военных игр на полигоне из события выше.

Теперь спустя время можно с горечью признать, что высшие авиационные офицеры ВСУ имеют достаточно воинской смекалки и опыта, пытаясь противостоять невероятному превосходству ВКС РФ в "пятом океане".

Теперь уже понятно, что российские силы ПВО, прикрывающие Луганск, "отвлеклись" на болванки AGM-160B MALD, запущенные на сверхмалой высоте и по некоторым предположениям, использующие подавление сигналов против российских РЛС. А тем временем одномоментно были использованы малозаметные те самые Storm Shadow, летевшие на высотах менее 100 метров, ещё ниже чем американские ракеты-приманки, и тем самым сумевшие обмануть российское ПВО и добраться до цели.

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Надо считать, что украинское командование не было первопроходцами в такой тактике применения. И, в свою очередь, вероятно они скопировали успешный опыт российских ВКС, использующих ранее в качестве приманок неснаряженные дроны "Герань" и имитационные ракеты Х-55.