Российская армия изменила тактический приём атаки дронами-камикадзе, благодаря чему выбиваются районы сосредоточения украинского ПВО. Именно такой план по перемалыванию наземных ЗРК в действиях российских ВКС увидела Наталья Гуменюк - представитель оперативного командования "Юг" ВСУ.
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Согласно аналитической записке, российская сторона стала меньше использовать количественный набор БПЛА, но в то же время 3-4 беспилотных аппарата выступают в роли приманок для сил противовоздушной обороны, когда засёкшая угрозу с воздуха зенитная батарея сбивает воздушную цель, в то же время обнаруживая свою позицию. И вот по местам дислокации выявленных средств и идёт основной удар с массированной атакой.
Источник фото: gazeta.ru
На текущий момент в рое дронов используется около 15-17 беспилотников, в ряде моментов за неимением в некоторых районах ПВО, выбивающих электроподстанции.
В то же время для воспрепятствования благоприятной возможности накопить подкрепления для анонсированного контрнаступления, беспилотники используя разведывательные данные, поражают ангары и укрытия с военной техникой, устраивают пожары на топливохранилищах и складах с боеприпасами.