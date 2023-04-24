Благодаря тактическим изменениям ВКС РФ находят расположение украинских ПВО и уже целенаправленно уничтожает их

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Российская армия изменила тактический приём атаки дронами-камикадзе, благодаря чему выбиваются районы сосредоточения украинского ПВО. Именно такой план по перемалыванию наземных ЗРК в действиях российских ВКС увидела Наталья Гуменюк - представитель оперативного командования "Юг" ВСУ.

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Согласно аналитической записке, российская сторона стала меньше использовать количественный набор БПЛА, но в то же время 3-4 беспилотных аппарата выступают в роли приманок для сил противовоздушной обороны, когда засёкшая угрозу с воздуха зенитная батарея сбивает воздушную цель, в то же время обнаруживая свою позицию. И вот по местам дислокации выявленных средств и идёт основной удар с массированной атакой.





Источник фото: gazeta.ru





На текущий момент в рое дронов используется около 15-17 беспилотников, в ряде моментов за неимением в некоторых районах ПВО, выбивающих электроподстанции.

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В то же время для воспрепятствования благоприятной возможности накопить подкрепления для анонсированного контрнаступления, беспилотники используя разведывательные данные, поражают ангары и укрытия с военной техникой, устраивают пожары на топливохранилищах и складах с боеприпасами.