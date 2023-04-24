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Украинский представитель рассекретила новую российскую тактику атаки роем дронов против ВСУ
Благодаря тактическим изменениям ВКС РФ находят расположение украинских ПВО и уже целенаправленно уничтожает их
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   Российская армия изменила тактический приём атаки дронами-камикадзе, благодаря чему выбиваются районы сосредоточения украинского ПВО. Именно такой план по перемалыванию наземных ЗРК в действиях российских ВКС увидела Наталья Гуменюк - представитель оперативного командования "Юг" ВСУ.

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   Согласно аналитической записке, российская сторона стала меньше использовать количественный набор БПЛА, но в то же время 3-4 беспилотных аппарата выступают в роли приманок для сил противовоздушной обороны, когда засёкшая угрозу с воздуха зенитная батарея сбивает воздушную цель, в то же время обнаруживая свою позицию. И вот по местам дислокации выявленных средств и идёт основной удар с массированной атакой.


Источник фото: gazeta.ru


   На текущий момент в рое дронов используется около 15-17 беспилотников, в ряде моментов за неимением в некоторых районах ПВО, выбивающих электроподстанции. 

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   В то же время для воспрепятствования благоприятной возможности накопить подкрепления для анонсированного контрнаступления, беспилотники используя разведывательные данные, поражают ангары и укрытия с военной техникой, устраивают пожары на топливохранилищах и складах с боеприпасами.

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#бпла #вкс рф #налёт дронов
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ОК
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Kutuz
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Ну да, как шутят что это за армия такая, которую любой буквально школьник может одним комментом просто или надписью на заборе дискредитировать))
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