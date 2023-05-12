Вчера в ряде некоторых телеграм-каналах проскакивали алармистские сообщения о якобы имевших факты ситуационных прорывах ВСУ

В российском МО всячески отрицают сообщения отечественных телеграм-каналов о "реальным" продвижении украинской армии непосредственно в зоне ЛБС. По данным военного ведомства, обстановка на передовой находится в рамках допустимого.

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Под Купянском российские вооружённые силы прервали деятельность нескольких ДРГ ВСУ. На краснолиманском ЛБС военнослужащие армии РФ пресекли попытку прорыва нескольких соединений противника, практически то же самое сделано и под Донецком. А в районе Бахмута есть удачные попытки продвинуться вперёд уже у российской стороны.





Источник фото: aif.ru





В свою очередь, под ударами находятся украинские формирования в районах Авдеевки и Марьинки.

Вчера российский военный журналист Евгений Поддубный рассказал в своём личном телеграм-канале об атаках ВСУ во фланги российских сил в Бахмуте (Артёмовске), имеющими цель прорваться в тылы "музыкантов". Так же в мировой сети интернет активно циркулировала информация о прорыве ВСУ под Ягодным и Берховкой, аналогичная ситуация якобы наблюдалась и в районе Соледара.

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И уже военкор Александр Коц заявлял о большой механизированной колонне под Харьковом и якобы её движении в сторону российской границы.