Украинская армия пытается растянуть ЧВК "Вагнер" и нанести решающий удар штурмовым отрядам

ВСУ начали наступательные действия на Бахмутском направлении. С таким заявлением сегодня выступил военный аналитик Юрий Подоляка, приводя в пример сводку из различных источников противоборствующих сторон.

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Аналитик поделился мнением в собственном телеграм-канале, выложив географическую схему местности с текущей оперативной обстановкой.





Источник фото: bbc.com





И судя по негативным тенденциям озвученным куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, украинские военнослужащие ввели в бой свои основные силы в попытках перемолоть группы ЧВК "Вагнер", находящиеся в состоянии повышенной усталости из-за непрекращающиеся битвы за Бахмут (Артёмовск). О том что сейчас Бахмут - самое важное направление, или по крайней мере близко к таковому, можно служить по некрологам в сети, где часто упоминаются солдаты и офицеры элитных бригад и ССО ВСУ.





Источник фото: телеграм-канал Юрия Подоляки





По мнению Подоляки, ВСУ используют тактику "тысячи порезов", что бы в конце бахмутской операции нанести финальный удар по наступающей группировке "музыкантов".

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К слову, "Музыкантам" осталось пройти чуть менее километра, до полного освобождения донбасского города, ставшего местом жарких битв на протяжении долгих 9-ти месяцев.