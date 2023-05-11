Штурмовики ЧВК "Вагнер" несмотря ни на что продолжают свой натиск на последние позиции ВСУ в Бахмуте и вклинились в финальный оборонительный сектор с орнитологическим названием "Гнездо", где до географической границы города осталось немногим больше 600 метров, рассказал административный руководитель "музыкантов" Евгений Пригожин.
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Но не всё так радужно на фланговых позициях, где сценарий скатился в самый негативный уровень, когда стабильные метеоусловия позволили перейти в наступление уже украинским военнослужащим, потеснившим с позиций кадровые подразделения Минобороны. И некоторые группы российских военнослужащих дрогнули.
Источник фото: ura.ru
О том, что хватает и депрессивного контекста, рассказал и военкор Евгений Поддубный. С его слов ВСУ при поддержке механизированных подразделений смогли взломать российскую оборону и в некоторых местах смогли прорваться. Ряд отрядов ВС РФ решил отступить и теперь на брошенных позициях закрепляются военнослужащие украинской армии.
На текущий момент, как считает военный журналист, ВСУ попытаются взять в клещи "оркестрантов", одновременно пытаясь на юге провести отвлекающий и сковывающий маневр.